La Juventus è tornata da Lecce con in tasca tre punti molto importanti. I bianconeri hanno ottenuto infatti la terza vittoria consecutiva in campionato nonostante le numerose assenze. Una delle note positive di quest'ultimo periodo è sicuramente rappresentata dall'inserimento dei giovani all'interno della prima squadra. In particolare Samuel Iling-Junior e Matias Soulè hanno avuto grande spazio. L'esterno inglese ha lasciato il segno sia in Champions League (un assist e mezzo per lui) che in campionato, ieri sera al "Via del Mare" ha infatti fornito l'assist decisivo a Nicolò Fagioli per la rete dello 0-1.

Proprio nei minuti finali della gara contro il Lecce l'esterno inglese ha però subito un brutto fallo da parte di Federico Di Francesco, il ragazzo seppur claudicante è rimasto in campo ma stamani è arrivato il responso di trauma distorsivo - contusivo alla caviglia che gli impedirà di essere a disposizione per i prossimi 20 giorni.

La Juventus scopre i giovani

I tanti infortuni che stanno affliggendo la Juventus hanno spinto Massimiliano Allegri ad accelerare il processo di inserimento dei giovani all'interno della sua squadra. Il tecnico livornese, in quel di Lecce, ha così schierato dal primo minuto Matias Soulè e Miretti. Il numero 30 juventino si è mosso bene e soprattutto nel primo tempo è stato autore di alcune pregevoli giocate.

Nella seconda frazione di gioco, invece, Massimiliano Allegri si è giocato la carta Samuel Iling-Junior. La scelta è stata quanto mai azzeccata dato che il ragazzo ha sfornato l'assist per il gol vittoria di Nicolò Fagioli. Adesso, però, la Juventus deve fare i conti con un nuovo infortunio dato che proprio Iling-Junior dovrà stare fermo per i prossimi 20 giorni.

Difficilmente l'esterno inglese potrà dunque rientrare prima della pausa per i mondiali. La Juventus, adesso, avrà bisogno anche dei suoi giovani nella gara contro il Paris Saint - Germain visto che nessuno degli infortunati della prima squadra dovrebbe rientrare. L'unico che dovrebbe tornare a disposizione è Manuel Locatelli.

Quest'ultimo dovrebbe rientrare contro il PSG visto che ha saltato la trasferta in Puglia per motivi personali.

Bremer, Vlahovic e Di Maria dovrebbero rientrare contro l'Inter

Nei prossimi giorni, la Juventus spera di recuperare almeno qualcuno degli assenti: per la gara del 2 novembre contro il Paris Saint - Germain no di certo ma per la gara contro l'Inter in programma il 6 novembre la speranza è riavere a disposizione Vlahovic, Bremer e Di Maria. Il primo è andato incontro a un leggero affaticamento, dovrebbe dunque esserci, Bremer e Di Maria dovranno invece smaltire definitivamente delle noie muscolari che li hanno tenuti ai box per 20 giorni.