Questa sera al Franchi si giocherà uno degli anticipi dell'undicesima giornata di Serie A tra Fiorentina e Inter ma le due società potrebbero anche approfittarne per parlare di mercato. I nerazzurri, infatti, sono alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato, che potrebbe essere profondamente modificato nelle prossime sessioni di Calciomercato. Il nome al centro dei discorsi sarebbe quello di Martinez Quarta, che tra l'altro non è neanche considerato un titolarissimo tra le fila viola visto che Italiano lo alterna con Igor al fianco dell'intoccabile Nikola Milenkovic.

Il Torino, invece, è alla ricerca di rinforzi per il reparto avanzato, che è sembrato abbastanza impalpabile in questa prima parte della stagione. I granata starebbero sondando diverse piste e tra queste ci sarebbe quella di Eldor Shomurodov, che alla Roma è chiuso dalla grande abbondanza nel reparto avanzato, arricchito tra l'altro dall'arrivo di un grande ex granata, Andrea Belotti.

Inter su Martinez Quarta

L'Inter è alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato, che potrebbe essere rivoluzionato nei prossimi mesi. Sono in scadenza di contratto D'Ambrosio, De Vrij e Milan Skriniar, e i nerazzurri al momento stanno trattando il rinnovo, tra l'altro non semplice, con il centrale slovacco.

I nerazzurri potrebbero fare qualcosa già a gennaio e tra i nomi messi nel mirino ci sarebbe quello di Lucas Martinez Quarta, centrale argentino che la Fiorentina sembra disposta a cedere dinanzi ad una proposta congrua, avendo già Igor come centrale da schierare al fianco di Milenkovic.

Acquistato dal River Plate nell'estate del 2020 per 13 milioni di euro, il classe 1996 ha avuto un rendimento altalenante. L'Inter lo vorrebbe come prima alternativa per il pacchetto arretrato.

La Fiorentina vorrebbe recuperare l'investimento fatto e valutano il giocatore tra i 10 e i 15 milioni di euro. La società nerazzurra, dal suo canto, vorrebbe mettere sul piatto una contropartita tecnica, uno tra Gagliardini (se l'offerta sarà fatta a gennaio) e Valentino Lazaro (in caso di proposta a giugno) e un conguaglio sui 7-8 milioni più bonus.

Il match di campionato in programma questa sera al Franchi potrebbe servire anche per capire la fattibilità dell'affare.

Torino su Shomurodov

Il Torino sarebbe in cerca di rinforzi per il reparto avanzato, che ha mostrato qualche carenza di troppo, con Andrea Belotti rimasto non sostituito la scorsa estate. I granata avrebbero messo gli occhi su Eldor Shomurodov, attaccante che alla Roma sta trovando poco spazio e pronto a chiedere la cessione già a gennaio. Il club di Cairo sarebbe pronto a fare una proposta ai capitolini sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato sui 10 milioni di euro.