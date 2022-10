La Juventus è al lavoro per definire diverse trattative di mercato a gennaio. C'è da lavorare sui prolungamenti di contratto di diversi giocatori in scadenza a giugno, ci riferiamo ad Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Di questi però l'unico che potrebbe rimanere è il francese, le ultime notizie di mercato confermano come la mamma agente sportivo del centrocampista potrebbe valutare l'offerta di prolungamento di contratto per il centrocampista. Dopo una sola stagione potrebbe lasciare Torino Di Maria, nonostante la Juventus al suo arrivo sperava potesse inserire la possibilità di prolungare il contratto dell'argentino per un'altra stagione.

I tanti infortuni muscolari subiti dal giocatore potrebbe agevolare la mancata conferma del giocatore, che potrebbe decidere di chiudere la sua carriera professionale nel campionato argentino. Ad alimentare queste notizie di mercato anche l'incontro fra la società bianconera e l'agente sportivo Ledure, che cura gli interessi sportivi anche di Depay e Hakim Ziyech. L'olandese era stato vicino alla Juventus nel recente Calciomercato estivo, il marocchino invece potrebbe diventare un rinforzo di gennaio. A tal riguardo potrebbe essere proprio il classe 1993 il sostituto di Angel Di Maria e potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea. Il giocatore era stato vicino all'approdo al Milan nel recente calciomercato estivo ma l'ingaggio importante non ha agevolato il suo trasferimento nella società milanese.

Ziyech potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto in prestito con diritto di riscatto di Hakim Ziyech. Il centrocampista marocchino piace molto alla società bianconera e potrebbe sostituire alla lunga Angel Di Maria, che ha un contratto in scadenza a giugno e potrebbe decidere di ritornare nel campionato argentino per chiudere la carriera professionale da giocatore.

Attualmente è considerato una riserva dal Chelsea, avendo giocato appena 3 match nel campionato inglese e 2 di Champions League ed entrando nel secondo tempo. Il suo contratto scade a giugno 2025 e attualmente il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro. Riferimento della nazionale marocchina è un giocatore che darebbe qualità al settore avanzato e sarebbe il sostituto ideale di Di Maria essendo anche di piede sinistro come l'argentino.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche per rinforzare la difesa a gennaio. A tal riguardo con la possibile partenza a fine stagione di Alex Sandro potrebbe arrivare non solo un centrale ma anche un terzino. I preferiti sarebbero Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, tutti giocatori in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso nella società bianconera.