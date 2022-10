L'Inter potrebbe cambiare qualcosa nelle prossime sessioni di Calciomercato e qualche cambiamento potrebbe arrivare in mezzo al campo. La società nerazzurra cerca innesti di qualità visto il probabile addio di Roberto Gagliardini, in scadenza di contratto, ma non è escluso che possa andare via qualcun altro. In entrata si cercherà di fare il solito mix tra giovani e calciatori con esperienza internazionale. Risponde a quest'ultimo diktat senza dubbio il centrocampista tedesco del Manchester City, Ilkay Gundogan, che era stato accostato al club meneghino anche negli anni scorsi.

Nelle prossime sessioni di calciomercato potrebbe crearsi anche un asse di mercato tra Juventus e Napoli, sul campo e fuori. I bianconeri, ormai è noto, sono alla ricerca di un terzino sinistro e sarebbero pronti a fare un tentativo per Mario Rui che, dopo l'arrivo di Olivera, non è considerato incedibile dal club partenopeo.

Inter su Gundogan

L'Inter potrebbe intervenire per rinforzare il centrocampo nelle prossime sessioni di calciomercato. I nerazzurri, infatti, si stanno guardando intorno per alzare ulteriormente il livello e avrebbero messo gli occhi su Ilkay Gundogan. Il centrocampista tedesco non è più considerato intoccabile dal Manchester City, anche se in questa stagione ha messo a segno due reti in nove partite di Premier League, oltre ad aver collezionato cinque presenze in Champions League.

Il classe 1990 ha il contratto in scadenza a giugno 2023 con i Citiziens e le trattative per il rinnovo sembrano essere in una fase di stallo. Per questo motivo, il giocatore rappresenterebbe una bella occasione a parametro zero visto che non peserebbe a bilancio in termini di cartellino e porterebbe grande esperienza internazionale.

Ausilio e Marotta sarebbero pronti a mettere sul piatto del centrocampista tedesco un contratto triennale a poco più di 5 milioni di euro a stagione, che al lordo peserebbe per meno di 8 milioni di euro grazie al Decreto Crescita.

L'asse tra Juventus e Napoli

Il prossimo anno potrebbe crearsi un asse di mercato abbastanza inedito tra Juventus e Napoli.

La società continua a corteggiare l'attuale ds azzurro, Cristiano Giuntoli, e un eventuale suo arrivo potrebbe portare delle conseguenze sul mercato. Il club è alla ricerca di un rinforzo sulla fascia sinistra e ai bianconeri piacerebbe Mario Rui, che tanto bene sta facendo negli ultimi anni all'ombra del Vesuvio. Il laterale portoghese, però, non è considerato incedibile dai partenopei, ancor di più dopo l'arrivo di Olivera dal Getafe. La valutazione di Mario Rui, comunque, è importante e supera i 20 milioni di euro ma la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Daniele Rugani e un conguaglio tra i 10 e i 15 milioni di euro per provare ad arrivare ad un accordo.