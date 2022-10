Secondo le indiscrezioni odierne, la Juventus starebbe pensando a cambiare l'attuale direttore sportivo, Federico Cherubini, per cercare una figura professionale capace di scovare giovani talenti dal costo ridotto. I candidati per questo scopo sarebbero dunque tre, Giovanni Carnevali, Andrea Berta e Cristiano Giuntoli.

Juventus, la società penserebbe ad un cambio per la figura del direttore sportivo

In questa prima parte di stagione, la Juventus ha avuto un andamento piuttosto altalenante fatto di vittorie sofferte e sconfitte che sono costate alla compagine bianconera la qualificazione agli ottavi di Champions League.

In un'annata apparentemente cosi tortuosa per il club piemontese, tutti sarebbero a rischio alla Continassa ed uno dei primi che potrebbe salutare, secondo le indiscrezioni odierne, risulterebbe essere Federico Cherubini. Il direttore sportivo della Vecchia Signora, avrebbe infatti messo a segno dei colpi nello scorso mercato estivo, che allo stato attuale delle cose, non avrebbero portato i risultati richiesti. Giocatori come Di Maria e Paredes infatti, si sarebbero distinti più per le partite steccate o non giocate, senza considerare Paul Pogba, che a causa del problema al ginocchio destro, ha subito un'operazione che non gli ha permesso di scendere in campo per neanche un minuto in gare ufficiali con la maglia della Juventus.

Ecco perché, i massimi dirigenti della società bianconera starebbero pensando ad un cambio nella figura del direttore sportivo con tre elementi che spiccherebbero tra i profili seguiti: Giovanni Carnevali, Andrea Berta e Cristiano Giuntoli.

Carnevali, Berta o Giuntoli, i tre direttori sportivi che la Juventus seguirebbe da vicino

Giovanni Carnevali, vero e proprio deus ex machina del Sassuolo, permette ormai da diversi anni alla compagine emiliana di stazionare con relativa tranquillità tra le posizioni intermedie del nostro campionato grazie alla compravendita costante di calciatori.

Il secondo, Berta, milita all'Atletico Madrid ormai dal 2017 e vista l'aria di smobilitazione che circolerebbe nello spogliatoio dei "Colchoneros", un suo cambio di casacca sarebbe un ipotesi da considerare. Infine, Giuntoli, colui che sta permettendo al Napoli dei miracoli di vincere e stupire in ogni partita giocata, grazie ad una serie di colpi messi a segno con grande caparbietà e tempismo. Tutti e 3 quindi verrebbero considerati dei profili interessanti dalla Juventus, che vorrebbe puntare nel prossimo futuro su una figura professionale capace di investire nel mercato dei giovani dal costo relativo e non su quei calciatori in avanti con l'età e dal costo elevato.