L'Inter nelle prossime sessioni di mercato potrebbe dover fronteggiare delle offerte per Lautaro Martinez, che piacerebbe da tempo a Barcellona, Bayern Monaco e Chelsea.

I dirigenti meneghini, inoltre, in estate potrebbero pensare di intavolare una trattativa per Ilkay Gundogan, che ha il contratto in scadenza con il Manchester City.

A gennaio, invece, potrebbe essere ceduto dai nerazzurri Robin Gosens, oramai scavalcato nelle gerarchie da Federico Dimarco: il tedesco piacerebbe al Borussia Dortmund.

Il Chelsea pensa a Lautaro

Il Chelsea sarebbe sulle tracce di Lautaro Martinez e potrebbe valutare di mettere sul piatto il cartellino di Romelu Lukaku più 40 milioni di euro.

Tale proposta non entusiasmerebbe l'Inter, che valuta l'argentino almeno 90 milioni di euro. Inoltre, il numero 10 di Simone Inzaghi non sarebbe sul mercato, perché ha da poco rinnovato il contratto fino al 2026 e, se dovesse essere ceduto, verrebbero prese in considerazione offerte totalmente cash.

Romelu Lukaku potrebbe comunque rimanere ugualmente a Milano, prolungando il prestito dai Blues per un'altra stagione.

Inter: idea Gundogan per il futuro

I dirigenti meneghini vorrebbero potenziare anche il centrocampo e starebbero pensando a un nome di caratura internazionale per il prossimo anno. Si tratterebbe di Ilkay Gundogan del Manchester City, utilizzabile sia come playmaker che da mezzala.

Il calciatore va in scadenza a giugno con la squadra allenata da Pep Guardiola e potrebbe non prolungare il suo rapporto, liberandosi a parametro zero.

Possibile scambio tra Borussia Dortmund e Inter

In uscita a gennaio potrebbe esserci Robin Gosens. Il tedesco non è riuscito finora a imporsi negli undici titolari di Simone Inzaghi e, nonostante l'oneroso investimento effettuato a gennaio scorso, potrebbe partire nei prossimi mesi.

Il Borussia Dortmund sarebbe pronto a ingaggiarlo e la sua valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro.

Il club che milita in Bundesliga potrebbe offrire uno scambio alla pari con Emre Can, centrocampista che conosce molto bene Marotta, dopo l'esperienza vissuta alla Juventus. L'ex Liverpool sarebbe in grado di giocare anche da difensore.

A quanto pare, comunque, l'Inter vorrebbe eventualmente incassare una cifra cash in caso di cessione di Gosens. Il terzino sarebbe stato sondato dal Bayer Leverkusen la scorsa estate, ma la proposta non avrebbe soddisfatto i nerazzurri.