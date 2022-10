La Juventus non è partita bene in questo inizio di stagione e si gioca molto nel derby contro il Torino, un vero e proprio crocevia della stagione. A gennaio, la situazione potrebbe rivoluzionarsi con diversi calciatori e non solo che potrebbero lasciare Torino.

Juve, in bilico le posizioni di Locatelli e McKennie

In particolare, sono diversi i centrocampisti che restano in bilico e che potrebbero esser ceduti nella prossima sessione invernale di mercato. Tra questi, c'è Weston McKennie che nonostante l'assenza di Pogba non è riuscito ad incidere.

Il centrocampista texano già in estate era stato proposto a diverse squadre come Manchester United e soprattutto Roma nell'affare che avrebbe portato Zaniolo in quel di Torino. La situazione potrebbe ripetersi a gennaio, con l'ex Schalke che potrebbe esser ceduto.

Anche Manuel Locatelli ha tanti estimatori in giro per l'Europa e di fronte ad un'offerta importate potrebbe lasciare i colori bianconeri. Sull'ex Sassuolo resta vigile l'interesse dell'Arsenal che già a gennaio potrebbe mettere sul piatto quei 35 milioni di euro per convincere la Vecchia Signora a cedere il centrocampista italiano. Infine, nonostante buone prestazioni anche Rabiot resta in bilico con il Manchester United che potrebbe ritornare alla carica già a gennaio.

Juve, i possibili eredi di Allegri: da Pochettino a Lopetegui

Non solo i calciatori sono a rischio. Anche Massimiliano Allegri potrebbe giocarsi la permanenza sulla panchina della Juventus nelle prossime settimane.

Nei prossimi match contro Torino, Empoli e nella sfida di Champions contro il Benfica, il tecnico bianconero potrebbe giocarsi tutto o quasi con la dirigenza che starebbe valutando diversi profili in caso di cambio in panchina.

Tra i papabili ci sarebbe Mauricio Pochettino che dopo un'esperienza tra alti e bassi al Paris Saint Germain potrebbe rilanciarsi in quel Torino e prendere in considerazione un progetto importante come fatto al Tottenham. Altro candidato potrebbe essere Lopetegui, appena esonerato dal Siviglia.

Infine, sullo sfondo restano le piste complicate che portano a Thomas Tuchel e Zinedine Zidane.

Juve, il Tottenham irrompe su Gvardiol

In attesa delle possibili scelte per gennaio, la Juventus inizia a muoversi anche sul fronte acquisti per rinforzare la squadra in estate. La dirigenza sta valutando l'acquisto di un grande centrale per completare il pacchetto arretrato.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Josko Gvardiol, centrale croato che si sta mettendo in luce con la maglia del Lispia. Grazie alle ottime prestazioni con il club tedesco, il classe 2000 ha attirato l'interesse della Juventus e non solo. Infatti, anche il Tottenham di Antonio Conte sarebbe molto interessato al calciatore e potrebbe pagare la clausola rescissoria per anticipare i bianconeri ed accaparrarsi il talentuoso centrale croato.

Oltre Gvardiol, la Vecchia Signora tiene d'occhio anche altri profili come Caleb Okoli dell'Atalanta ed Evan Ndicka dell'Eintrach di Francoforte.