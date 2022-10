La Juventus inizia a pensare al prossimo mercato estivo. La Vecchia Signora sta monitorando diversi nomi per arrivare a un difensore giovane ma di grande qualità e prospettiva. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Caleb Okoli, talentuoso difensore italiano che si sta ritagliando uno spazio importante nell'Atalanta di Gasperini. Complici alcuni infortuni come quelli di Toloi e Djimsiti, il classe 2001 è già diventato una pedina importante nello scacchiere tattico della Dea e ha attirato su di se l'interesse di alcuni top club italiani tra cui la Juventus.

I bianconeri sarebbero pronti a un'offerta importante durante la prossima sessione estiva di mercato, ma non sarà facile trattare con l'Atalanta che riesce a cedere i suoi gioielli a prezzi importanti effettuando grandi plusvalenze. Oltre a trovare un accordo economico con la Dea, la Juve deve battere la concorrenza della Roma di Josè Mourinho che sarebbe molto interessata al calciatore.

Oltre a Okoli, la Vecchia Signora monitora anche un centrale della Roma ovvero Roger Ibanez, valutato attorno ai 15-20 milioni di euro.

Juve: questione rinnovi e riscatti, da Zakaria a Danilo

Non solo acquisti. La Juventus dovrà lavorare anche su altri due fronti del Calciomercato, ovvero i rinnovi di alcuni calciatori importanti e il possibile addio a titolo definitivo di altri che per ora hanno lasciato Torino a titolo temporaneo.

Per quanto concerne la questione rinnovi, tutto fermo per Juan Cuadrado e Alex Sandro. I due esterni sudamericani non dovrebbero rinnovare il loro contratto con il club bianconero e sarebbero pronti a lasciare Torino in estate. In particolare, sull'esterno colombiano ci sarebbe il forte interesse dell'Inter e del Manchester United.

Per sostituirli, la dirigenza bianconera valuterebbe i profili di Grimaldo del Benfica e Bensebaini del Borussia Moncheglabach.

Passando ai calciatori in prestito, che però potrebbero ritornare a Torino, spiccano le posizioni di Denis Zakaria e di Arthur che non dovrebbero esser riscattati da Chelsea e Liverpool.

Zakaria per ora non è riuscito a trovare molto spazio in questa prima parte di stagione sia con Potter che con Tuchel e il riscatto da 32 milioni di euro sembrerebbe lontano.

Discorso simile anche per Arthur: il Liverpool starebbe virando sul nome di Tielemans del Leicester. Il possibile arrivo del belga alla corte di Klopp porterebbe al mancato riscatto di Arthur, che non è riuscito ad integrarsi al meglio negli schemi tattici del tecnico tedesco, oltre a essere attualmente out per infortunio.