Dopo la cocente sconfitta in Champions League contro il Maccabi che ha compromesso il passaggio del turno, la Juventus punta tutto sul campionato con l'obiettivo di rientrare in corsa per lo Scudetto. Sabato alle ore 18, i bianconeri scenderanno in campo nel derby contro il Torino di Ivan Juric, reduce dal pareggio contro l'Empoli.

Juve, out Di Maria. Spazio a Locatelli e Milik

Per quanto riguarda la probabile formazione, Allegri dovrebbe passare al 3-5-2 per dare maggiore copertura alla retroguardia che nelle ultime partite ha concesso diverse occasioni da rete.

Nessuna rivoluzione ma qualche big che potrebbe partire dalla panchina come Leandro Paredes che non ha convinto del tutto in questo inizio di stagione con la maglia bianconera. Il centrocampista argentino dovrebbe lasciar spazio a Locatelli, in vantaggio su Miretti. Assieme all'ex Sassuolo, confermati Rabiot e Mckennie.

In attacco visto l'infortunio di Angel Di Maria, ritorno dal primo minuto per Arek Milik. L'attaccante polacco dovrebbe far coppia con Dusan Vlahovic, con il serbo chiamato ad una prova importante così da trascinare la Vecchia Signora.

Infine, sulle corsie esterne spazio a Kostic e Cuadrado, mentre Alex Sandro dovrebbe partire dalla panchina. Difesa a tre con Danilo, Bonucci ed il grande ex Gleison Bremer.

Torino, le possibili scelte di Juric

Momento complicato per il Torino di Ivan Juric che arriva da tre sconfitte ed un pareggio nelle ultime quattro partite. La rete siglata da Lukic nel finale contro l'Empoli ha evitato il quarto ko consecutivo alla compagine granata.

Il tecnico del Toro dovrebbe affidarsi alle sue certezze e riproporre il suo ormai collaudato 3-4-2-1: Milinkovic Savic in porta; difesa a tre formata da Djidj, Schurs (in vantaggio su Buongiorno) e capitan Rodriguez.

A centrocampo, spazio alla cerniera formata da Lukic e Linetty che resta in ballottaggio con il recuperato Ricci, mentre sulle fasce i ballottaggi riguardano Singo e Vojvoda. I due esterni che nella passata stagione sono stati un'arma fondamentale per il Toro potrebbero lasciare spazio ad Ola Aina e Lazaro.

Infine, in attacco l'unico certo del posto è Nikola Vlasic, autore di un grande inizio di stagione.

Nel tridente, Juric dovrà scegliere tra Miranchuk e Radonjic nel ruolo del secondo trequartista e tra Sanabria ed il recuperato Pellegri per il ruolo di prima punta con l'attaccante paraguaiano che resta in leggero vantaggio.

Probabili formazioni

Torino: Milinkovic Savic; Djidj; Schurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Aina; Miranchuk, Vlasic; Sanabria

Juve: Szescny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado; Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.