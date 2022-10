L'Inter prepara la sfida in programma domenica 16 ottobre contro la Salernitana alle ore 12:30 a San Siro. Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi che, secondo gli ultimi aggiornamenti, potrebbe recuperare e convocare Joaquin Correa. Il calciatore ha smaltito la botta al ginocchio ricevuta nella gara dell'andata contro il Barcellona che lo ha costretto a saltare le sfide contro il Sassuolo e quella del ritorno contro i catalani.

L'Inter vorrebbe il rinnovo di contratto per Skriniar

La società nerazzurra ha puntato molto sulla competizione europea anche per far cassa perchè avrebbe in mente di potenziare la rosa del futuro.

Secondo le ultime indiscrezioni, indipendentemente da quello che sarà il futuro di Milan Skriniar, i dirigenti meneghini starebbero lavorando per due difensori dell'Atalanta che sarebbero Caleb Okoli e Giorgio Scalvini. La qualificazione alla prossima Champions League sarebbe fondamentale anche per risolvere il rinnovo legato a Milan Skriniar. In caso di passaggio agli ottavi, si potrebbero incassare circa 30 milioni di euro che verrebbero destinati proprio al contratto dello slovacco. Il centrale potrebbe accettare una proposta da circa 6 milioni di euro più bonus per i prossimi 5 anni. In questo modo, potrebbe allentarsi anche il pressing del Paris Saint Germain che vorrebbe ingaggiare l'ex Sampdoria già a gennaio mettendo sul piatto circa 30 milioni di euro.

Offerta ritenuta affatto insufficiente dalla dirigenza degli Zhang che non vorrebbe nemmeno perderlo a zero.

L'Inter penserebbe ai difensori per il progetto del futuro

Giuseppe Marotta sarebbe da tempo sulle tracce di Scalvini perché possiede tutti i requisiti per entrare a far parte della rosa dell'Inter. E' un difensore italiano nel giro della Nazionale molto promettente che ha il contratto in scadenza nel 2023.

La possibilità di ingaggiarlo a parametro zero sarebbe molto allettante per l'amministratore delegato nerazzurro che dovrebbe poi risolvere i nodi relativi a Milan Skriniar e Stefan De Vrij. Entrambi vedranno scadere il loro rapporto con il club degli Zhang nel 2023. Lo slovacco, però, potrebbe ricevere una proposta di rinnovo a breve visto che sarebbe ritenuto centrale, come dimostra la fascia da capitano al braccio quando non presente Samir Handanovic, per l'intero staff tecnico.

L'Inter, inoltre, starebbe sondando anche il giovane Caleb Okoli dell'Atalanta. Il calciatore, classe 2001, ha il contratto in scadenza nel 2026 ed è stato blindato dai bergamaschi. Sulle sue tracce ci sarebbero però anche club come Milan e Roma. La valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro mentre quella del collega Scalvini ammonterebbe a circa 15-20 milioni di euro.