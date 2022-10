L'ex calciatore di Juventus e Milan Gianluca Zambrotta, intervistato da Tuttosport, ha parlato di Massimiliano Allegri e del big match che in questo weekend vedrà sfidarsi proprio le sue due ex squadre.

Intanto i due allenatori Allegri e Pioli hanno commentato in conferenza stampa quella che sarà la gara fra le due rispettive compagini, in programma per questo sabato 8 ottobre.

Zambrotta su Allegri: 'La Juve è partita male ma lui merita fiducia'

La Juventus sta vivendo un inizio di stagione altalenante e per una buona fetta del tifo bianconero, uno dei primi responsabili è Massimiliano Allegri.

A tal proposito l'ex calciatore Gianluca Zambrotta, intervistato da Tuttosport, ha voluto analizzare il momento della squadra torinese, difendendo il manager toscano dalle critiche: "La Juventus prima del buon successo contro il Bologna ha faticato parecchio. E’ partita molto ma molto in difficoltà. Anche se io penso che Allegri meriti fiducia: non ha mai avuto i giocatori che lui e la società hanno scelto per far fare il salto di qualità al gruppo, quindi bisognerà aspettare i ritorni eccellenti per dare un giudizio".

Zambrotta, avendo vestito sia la maglia della Juventus che del Milan, ha poi parlato del big match che vedrà le due squadre affrontarsi in questo fine settimana a San Siro, asserendo come i rossoneri non stiano deludendo in campionato e che le defezioni accusate in Champions League contro il Chelsea, abbiano sostanzialmente alterato una partita già complicata di per sé.

Juventus, Allegri: 'Giocheremo contro i campioni d'Italia, sarà una gara più difficile del solito'

A proposito di Milan-Juventus, anche gli allenatori delle due squadre ne hanno analizzato i possibili sviluppi nelle conferenza stampa che si sono tenute oggi.

Massimiliano Allegri ha alzato il tiro, parlando di uno scontro che per la compagine bianconera sarà di un livello superiore: "Sono i Campioni d'Italia, sarà una partita più difficile del solito perché vengono da una brutta sconfitta e vorranno rifarsi.

Sarà una grande serata di sport davanti a uno stadio pieno. In trasferta non abbiamo ancora vinto, speriamo sia domani la prima volta".

Pioli: 'Partita da un peso specifico importante perché la Juventus giocherà per lo scudetto'

Anche Pioli ha voluto sottolineare come la Juventus sarà un avversario di primissimo livello, dal quale doversi guardare per la lotta allo scudetto: "Credo che all'interno del campionato ci siano 2-3 partite che pesano di più al di là dei tre punti e quella di domani ha un peso specifico importante per il valore degli avversari, per il fatto che la Juve lotterà per lo Scudetto. Allegri è molto furbo e noi pensiamo alle nostre caratteristiche: domani varrà tanto non sbagliare le cose semplici"