La vittoria ottenuta contro il Barcellona ha portato sicuramente maggiore serenità in casa Inter, anche se a tenere banco è sempre la questione relativa al futuro di Milan Skriniar. Il centrale slovacco è stato a un passo dalla cessione questa estate al Paris Saint Germain, con la società meneghina che aveva deciso di metterlo sul mercato con l'obiettivo di incassare 60 milioni per far rifiatare le casse del club. Adesso però le condizioni in casa nerazzurra sembrano cambiate e Beppe Marotta vorrebbe offrire al classe 1995 un prolungamento di contratto.

Inter, ottimismo per il rinnovo di Skriniar

Il muro slovacco è ormai diventato un perno del reparto difensivo di Simone Inzaghi e grazie a prestazioni di livello come quella contro il Barcellona, la società nerazzurra sarebbe pronta a negoziare il rinnovo contrattuale del difensore ex Sampdoria attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno 2023.

Stando alle ultime notizie di mercato, ci sarebbe in programma un incontro la prossima settimana dopo il match di ritorno di Champions League contro il Barcellona per trattare il rinnovo di Skriniar e continuare l'esperienza a Milano. La trattativa non sarà semplice. Il discorso per il rinnovo del difensore era stato già impostato prima che arrivasse l'offerta del Paris Saint Germain a rimescolare i parametri nel corso dell'ultima sessione di Calciomercato.

Ora trovare la quadra sarà più complicato per l'Inter, che comunque vuole trovare un'intesa che possa soddisfare Skriniar e possa allontanare la possibilità di perderlo a parametro zero. La società nerazzurra potrebbe proporre un contratto da circa 6,5 milioni di euro fino al 2026 per trattenere il capitano della nazionale slovacca, che diventerebbe in questo modo tra i giocatori più pagati della rosa nerazzurra, dietro solamente al compagno belga Romelu Lukaku.

Skriniar potrebbe essere il nuovo capitano

Milan Skriniar non è soltanto un giocatore fondamentale nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, ma è anche un uomo spogliatoio fondamentale in casa Inter. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, gli altri componenti della squadra, soprattutto i suoi amici più stretti, avrebbero fatto partire una sorta di pressing per farlo rimanere, almeno fino a giugno.

Lautaro, Barella e Brozovic, tutti freschi di rinnovo da big negli ultimi mesi, starebbero facendo da ambasciatori, cercando di far capire a Skriniar il suo peso nello spogliatoio. Oltre al prolungamento del contratto la società nerazzurra sarebbe al lavoro per consegnare a Milan Skriniar la fascia da capitano oggi sul braccio di Samir Handanovic. Un attestato di stima e fiducia attorno a uno dei difensori di maggior valore del nostro campionato e di caratura oramai internazionale.

In casa Inter tutti sperano che la situazione possa risolversi con un lieto fine, a partire dai tifosi che hanno designato da mesi Skriniar come prossimo capitano e bandiera del club.