Una gara importante, un vero e proprio "big-match" per delineare i giochi di forza al vertice. Il Crotone ritorna in campo all'Ezio Scida per la gara casalinga contro l'Avellino. Un match presentato alla vigilia dai due allenatori, Franco Lerda per il Crotone e Roberto Taurino per l'Avellino. A favore dei calabresi le statistiche che vedono gli squali imbattuti tra le mura amiche contro i campani dal torneo di Serie C, 2002-2003.

Crotone, una sfida per il primato

In vista di questo importante match a prendere la parola nella conferenza stampa di vigilia svolta allo Stadio Comunale "Ezio Scida" è stato il tecnico del Crotone Franco Lerda.

"Mi aspetto una gara difficile e con diverse insidie. Dovremo essere bravi a interpretare le diverse fasi del match. Noi siamo così, non ho mai detto ai miei ragazzi di approcciare le partite in modo differente. Dobbiamo mettere massima intensità sin dal primo minuto di gioco. L'Avellino? Sono una squadra importante con un organico di primo livello. Nonostante le difficoltà rimangono una piazza dalla grande trazione ed una squadra che ha personalità e valore soprattutto nel reparto difensivo e offensivo”.

Taurino concentrato sulla sua squadra

Non guarda più di tanto all'avversario ma si sofferma sullo stato di crescita della sua squadra il tecnico dell'Avellino Roberto Taurino. "Le vittorie consolidano delle certezze.

In questo momento la squadra sta seguendo un percorso di crescita. Abbiamo fatto dei cambi e le scelte stanno dando i loro frutti. Il Crotone è una squadra importante, un gruppo forte. Hanno una rosa che gli permette di poter contare su diverse soluzioni. Noi dovremmo essere bravi ad abbracciare nel migliore dei modi a questa sfida e lottare su ogni pallone dal primo all'ultimo minuto.

Sarà una gara difficile".

Crotone, i precedenti sorridono ai rossoblù

La gara contro l'Avellino sarà un match con tante insidie per gli squali che possono però contare oltre che sul favore dei pronostici anche sulle statistiche. Il Crotone ha sempre vinto in casa in questa stagione senza subire reti. Contro l'Avellino i rossoblù risultano inoltre imbattuti all'Ezio Scida dalla stagione 2002-2003.

A rinfrancare il tecnico Franco Lerda ci sarà il rientro in squadra dell'attaccante Giuseppe Panico che ha scontato il turno di squalifica. Recuperati anche il centrocampista Marco Carraro e l'esterno Vasile Mogos. Prevista l'affluenza maggiore dell'inizio della stagione per una gara considerata di cartello dal club rossoblù. In Calabria potrebbero arrivare circa 200 tifosi irpini pronti a sostenere la loro squadra sul campo della capolista.