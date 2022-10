La Juventus lo scorso 11 ottobre ha perso Angel Di Maria a causa di un infortunio muscolare. Questo è già il terzo stop stagionale per El Fideo. Infatti, Di Maria, oltre ad aver accusato due infortuni muscolari, ha rimediato anche due giornate di squalifica. Dunque, la Juventus ha potuto contare ben poco sulle sue prestazioni. Adesso Di Maria è ancora fermo ai box e la speranza è che possa tornare o per la gara contro il Paris Saint - Germain del 2 novembre oppure per il match del 6 novembre contro l'Inter. Negli ultimi giorni, però, El Fideo è apparso sui social con la maglia dell'argentina per gli ultimi giorni destinati alle nuove scarpe dell'Adidas per il Mondiale.

Questo scatto, come ha rivelato il Corriere di Torino, ha scatenato diverse polemiche tra i tifosi della Juventus. I sostenitori bianconeri sui social hanno postato diversi commenti poco carini nei confronti di Di Maria: "Pensa alla Juve Angel, che hai fatto 4 partite in 3 mesi", questo è uno dei commenti apparsi sotto al post di Di Maria.

Di Maria spacca i tifosi

Molti tifosi della Juventus hanno manifestato la loro insofferenza per una foto postata da Angel Di Maria con la maglia dell'Argentina. Per alcuni sostenitori bianchineri El Fideo sarebbe interessato più che altro a fare un buon mondiale con l'Argentina. Tant'è che sui social c'è chi ha scritto al numero 22 della Juventus di non tornare a Torino dopo la manifestazione che si terrà in Qatar: "Facci un favore, dopo il mondiale non tornare, non abbiamo bisogno di giocatori che pensano solo ai propri interessi personali come te".

Ma Di Maria ha potuto contare anche sull'affetto dei tifosi argentini che sono, invece, interessati in modo particolare al mondiale: "Riposati tranquillo Fideo, è tra un mese che devi stare bene". Adesso, Di Maria sta lavorando per recuperare dal problema muscolare accusato contro il Maccabi e spera di tornare quanto prima.

La Juventus dovrà fare ancora a meno di Di Maria

In queste settimane, la Juventus dovrà fare ancora a meno di Angel Di Maria. El Fideo salterà certamente le partite contro il Benfica del 25 ottobre e quella del 29 ottobre contro il Lecce. La speranza dei bianconeri è che El Fideo possa tornare o contro il Paris Saint Germain o contro l'Inter ma non si correrà nessun rischio.

In ogni caso, Massimiliano Allegri sembra aver trovato la chiave tattica ideale per i bianconeri e con il 3-5-2 la squadra si sta esprimendo al meglio. Con questo sistema di gioco Di Maria potrebbe giocare al fianco di Dusan Vlahovic, ma togliere Moise Kean e Arek Milik adesso sembra davvero difficile. Inotre, quando El Fideo sarà nuovamente a disposizione verrà inserito in modo graduale per evitare ricadute.