L'Inter potrebbe essere una delle protagoniste della prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio. I nerazzurri devono realizzare un attivo di 60 milioni di euro entro giugno e al momento sono fermi a quota 40, proprio per questo sia in entrata che in uscita potrebbero essere fatte delle operazioni. Uno dei giocatori che ha sicuramente estimatori in tutta Europa è Alessandro Bastoni, che in questa prima parte della stagione non sempre ha avuto un rendimento all'altezza delle aspettative. Tra i club interessati al difensore nerazzurro ci sarebbe il Tottenham di Antonio Conte, che sarebbe pronto a fare un tentativo a gennaio.

Anche la Juventus vorrebbe rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in vista di gennaio. Uno dei reparti che potrebbe subire qualche ritocco è quello di centrocampo e il grande sogno risponde al nome di Zambo Anguissa, uno dei trascinatori della prima parte di stagione del Napoli.

Tottenham su Bastoni

Uno dei giocatori dell'Inter che potrebbe caratterizzare la prossima sessione invernale di calciomercato è Alessandro Bastoni. Già la scorsa estate il centrale nerazzurro era stato al centro di rumors di mercato ma alla fine ha deciso di restare a Milano ma adesso qualcosa potrebbe cambiare, anche perché ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e se non c'è rinnovo la prossima sessione potrebbe essere l'ultima per venderlo ad un prezzo importante.

Secondo a quanto riportato dal Sun, su di lui avrebbe messo nuovamente gli occhi il Tottenham, che cerca un rinforzo per la difesa a tre di Antonio Conte. Proprio gli Spurs avevano fatto un sondaggio per Bastoni e ora sarebbero pronti a ritornare alla carica con una proposta importante. Il ds Fabio Paratici, infatti, sarebbe pronto a presentarsi in casa Inter con una proposta intorno ai 50 milioni di euro.

Da vedere se la società nerazzurra alla fine accetterà o se preferirà rispedire al mittente provando a blindare il giocatore con il rinnovo. L'offerta sarà sul tavolo, l'ultima parola spetterà a Marotta, Ausilio e, soprattutto, al presidente Steven Zhang.

Juventus su Anguissa

La Juventus è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Il grande nome finito nel mirino sarebbe quello di Zambo Anguissa, protagonista di un'ottima prima parte di stagione con la maglia del Napoli. Il centrocampista camerunense abbina qualità e quantità, ma gli azzurri non lo lasceranno partire tanto facilmente, con una valutazione che supera i 50 milioni di euro. Bianconeri che a gennaio potrebbero fare un tentativo mettendo sul piatto il cartellino di Adrien Rabiot e un conguaglio da 30 milioni di euro. A quel punto dovrà essere il club di Aurelio De Laurentiis a dare una risposta, altrimenti ogni discorso sarà rimandato a giugno.