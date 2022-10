La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato prima della pausa per il mondiale. L'ultimo match prima dell'inizio della competizione mondiale in Qatar sarà contro la Lazio il 13 novembre. La stagione ripartirà a gennaio dopo quasi due mesi di pausa. Un periodo che sarà molto utile alla Juventus per lavorare sul mercato per rinforzarsi già a gennaio. A tal riguardo si starebbe lavorando all'acquisto non solo di un centrale di sinistra, piace Evan N'Dicka, ma anche di un terzino sinistro. Fra i preferiti ci sarebbero Alejandro Grimaldo e Rami Bensebaini, tutti giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero arrivare a Torino a prezzo vantaggioso.

Quello che sembra certo è la volontà della Juve di acquistare un terzino sinistro, anche perché Alex Sandro è in scadenza di contratto a giugno e attualmente sembra difficile il suo prolungamento di contratto. Nel post partita di Juventus - Bologna però il brasiliano ha dichiarato che farà di tutto per rimanete nella società bianconera ma ha anche anche aggiunto che la sua conferma dipende anche dalla Juventus. Il giocatore guadagna circa 6 milioni di euro netti a stagione e dovrebbe accettare un ingaggio minore per rimanete nella società bianconera.

Il giocatore Alex Sandro vorrebbe rimanere alla Juventus

'Farò di tutto per rimanere qui. Poi dipende da loro, non posso fare da solo'. Queste le dichiarazioni di Alex Sandro nel post match di Juventus - Bologna.

Il brasiliano gradirebbe una conferma nella società bianconera ma l'ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione e le prestazioni non ideali nelle ultime stagioni non agevolano una sua conferma. A meno che il giocatore dovesse accettare un ingaggio minore ed un ruolo di riserva come terzino, anche perché la Juventus starebbe lavorando ad un rinforzo importante che dovrebbe prendere il posto come titolare proprio del brasiliano.

Si valuta l'acquisto di Grimaldo del Benfica, l'alternativa è Bensebaini del Borussia Monchengladbach, entrambi in scadenza di contratto a giugno. La Juventus potrebbe anticipare l'acquisto di uno dei giocatori a gennaio anche perché arriverebbero a prezzo vantaggioso.

Il mercato della Juventus

La Juventus ha diversi giocatori in scadenza a giugno.

Oltre Alex Sandro, potrebbero lasciare a parametro zero la società bianconera anche Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Di questi però attualmente il giocatore che ha maggiori possibilità di rimanere è il francese, anche perché è un giocatore importante per Allegri. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore di accettare un ingaggio minore rispetto ai 7,5 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna. Dovrebbe rimanere anche Carlo Pinsoglio, anche lui in scadenza di contratto a giugno. Si valuta una sua conferma come terzo portiere anche perché utile per la lista Champions League essendo cresciuto nel settore giovanile bianconero.