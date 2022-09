La Juventus è attesa da un mercato di gennaio importante soprattutto per quanto riguarda la difesa. In questo inizio di stagione Massimiliano Allegri si sta affidando anche al 3-5-2, uno schema che sembra valorizzare diversi giocatori della rosa bianconera. Su tutti Bonucci, che ha dimostrato in nazionale di poter giocare molto bene in una difesa così schierata rispetto a quella a due. Lo stesso Kostic sembrerebbe più valorizzato da un centrocampo a cinque avendo la possibilità di fare tutta la fascia, lo stesso si può dire per Danilo, che gradualmente potrebbe modificare il suo ruolo da terzino a centrale di difesa.

Rimane però l'esigenza di rinforzare una rosa che a giugno potrebbe lasciar partire diversi giocatori, in particolar modo quelli in scadenza di contratto. Ci riferiamo a Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot. La Juventus starebbe già lavorando al sostituto del brasiliano, secondo la stampa spagnola un acquisto come terzino potrebbe esserci già a gennaio pescando fra i giocatori in scadenza di contratto a giugno. Fra questi ci sarebbe Rami Bensebaini, terzino del Borussia Monchengladbach che ha iniziato la stagione in maniera ideale disputando fino ad adesso 6 match e segnando 2 gol. Il suo arrivo potrebbe concretizzarsi solo in caso di partenza di un giocatore extracomunitario della rosa bianconera.

Potrebbe essere Kaio Jorge, che potrebbe ritornare in Brasile, al Flamengo.

Possibile rinforzo di gennaio il giocatore Bensebaini

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Rami Bensebaini già a gennaio. La società bianconera potrebbe anticipare il suo acquisto ad inizio 2023 nonostante il giocatore abbia il contratto in scadenza a giugno in una trattativa di mercato simile a quella che ha portato Denis Zakaria a Torino nel recente mercato di gennaio.

Non è un caso che lo svizzero sia arrivato proprio dalla stessa società di Bensebaini, ovvero il Borussia Monchegladbach. Con un'offerta da circa 10 milioni di euro il giocatore potrebbe trasferirsi a Torino. Sarebbe un rinforzo in previsione della partenza a fine stagione di Alex Sandro, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno.

Sarebbe un rinforzo importante in quanto garantirebbe la possibilità di giocare con una difesa a quattro ma anche a tre considerando che il nazionale algerino può giocare anche centrocampista di fascia sinistra. Si alternerebbe eventualmente con Kostic, arrivato a Torino nel recente Calciomercato estivo per circa 10 milioni di euro più bonus.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori come terzino. Fra questi piace anche Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica in scadenza di contratto a giugno. Per quanto riguarda invece la difesa potrebbe arrivare anche un centrale di sinistra che vada ad integrarsi con i vari Bonucci e Bremer. Il preferito sembra essere N'Dicka, giocatore dell'Eintracht Francoforte anche lui in scadenza di contratto a fine stagione.