La Juventus è attesa da un 2023 impegnativo in tema mercato. Si valutano rinforzi importanti soprattutto in difesa, considerando che diversi giocatori potrebbero lasciare la società bianconera a giugno. Su tutti Alex Sandro e Cuadrado, entrambi in scadenza di contratto a giugno e che difficilmente prolungheranno la loro intesa contrattuale cn la società bianconera. Nelle ultime settimane si starebbe lavorando all'acquisto di un terzino sinistro, che potrebbe arrivare già a gennaio. I preferiti sono Alejandro Grimaldo e Rami Bensebaini, in scadenza di contratto a giugno.

Oltre al terzino potrebbe arrivare anche un centrale di sinistra, difficile per gennaio, si valuta soprattutto l'arrivo di un difensore soprattutto nel Calciomercato estivo. La società bianconera vorrebbe trovare un giocatore alla Chiellini, in particolar modo un centrale dal piede sinistro che possa affiancare i vari Bonucci, Bremer e Gatti. Sono due i nomi che piacciono alla società bianconera, il primo è Benoit Badiashile, il giocatore del Monaco ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e a fine stagione potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso essendo ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società francese. Attualmente la sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, che però potrebbe diminuire nel 2023.

L'alternativa a Badiashile è un altro francese, che nelle ultime stagioni è cresciuto molto dell'eintracht Francoforte, parliamo di Evan N'Dicka, in scadenza di contratto con la società tedesca a giugno.

Il preferito sarebbe Benoit Badiashile, giocatore del Monaco in scadenza di contratto a giugno 2024. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, che potrebbe diminuire a giugno perché ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società francese. In questa stagione ha disputato fino ad adesso 8 match nel campionato francese segnando 2 gol, a queste bisogna aggiungere 2 match di Europa League.

L'alternativa al giocatore della società francese è Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, in scadenza di contratto a giugno e come tale arriverebbe a parametro zero nella società bianconera. La crescita del francese è stata notevole nelle ultime stagioni anche grazie all'esperienze professionali nelle competizioni europee. Ha vinto la scorsa stagione l'Europa League e nell'attuale sta disputando la Champions League con la società tedesca. Fino ad ad adesso ha disputato 8 match nel campionato tedesco, uno in Supercoppa di Germania ed uno in Coppa di Germania oltre a due in Champions League.