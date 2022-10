La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro il Maccabi Haifa dando seguito al successo ottenuto contro il Bologna. Sarà importante confermarsi anche negli altri match di Champions League, considerando che nei primi due sono arrivate due sconfitte pesanti contro il Paris Saint Germain e il Benfica. Ospite a Sky Sport prima di Juventus-Maccabi Haifa, Paulo Sousa: il tecnico portoghese, negli ultimi giorni, si trova al centro della ribalta mediatica per un suo possibile ritorno in Serie A sulla panchina del Verona, dopo aver guidato la Fiorentina qualche stagione fa.

Sul match Juventus-Maccabi Haifa il tecnico portoghese ha dichiarato: 'Tutti i giocatori buoni possono coesistere. Chi la vive ogni giorno ha molta più facilità a prendere decisioni. La partita è lunga e possono cambiare tante cose. Ci sono tante partite fino alla sosta poi'. Secondo Paulo Sousa, la Juventus ha qualità individuale ma ha sottolineato che il Maccabi Haifa soffre la velocità di gioco, come ha dimostrato, fra l'altro, il match vinto dai bianconeri per 3 a 1. Nel post partita, Sousa ha parlato dell'importanza di giocatori come Di Maria, autore dei tre assist decisivi per i due gol di Rabiot ed uno di Vlahovic.

Paulo Sousa ha parlato della prestazione di Di Maria contro il Maccabi Haifa in Champions League

'Di Maria ha un’importanza enorme per la Juve, si vedeva che si divertiva. Sono questi i giocatori che trascinano le squadre importanti'. Queste le dichiarazioni di Paulo Sousa, ospite A Sky Sport. Evidente il riferimento alla prestazione di Di Maria, che ha fornito i tre assist decisivi per il 3 a 1 della Juventus contro il Maccabi Haifa.

L'argentino, in questo inizio di stagione, ha saltato diversi match per un problema muscolare ma anche per l'espulsione rimediata contro il Monza, non giocherà neanche contro il Milan. Sarà disponibile per la trasferta contro il Maccabi Haifa in Champions League e per il match di campionato contro il Torino. In questa stagione, finora, ha giocato 4 match con un gol ed un assist nel campionato italiano, a questi bisogna aggiungere 2 match disputati in Champions League con tre assist forniti ai suoi compagni, tutti nel match contro il Maccabi Haifa.

Allegri ha elogiato, nel post match, l'argentino sottolineando la prestazione ideale del giocatore.

La probabile formazione contro il Milan

La Juventus potrebbe affidarsi al 4-4-2 contro il Milan, Allegri spera di avere disponibile Milik che ha avuto un problema muscolare nel post match contro il Bologna. I bianconeri potrebbero giocare con Szczesny, Danilo, Bonucci, Bremer e Alex Sandro. Centrocampo con McKennie, Paredes, Rabiot e Kostic. Nel settore avanzato Milik dovrebbe giocare a supporto di Vlahovic.