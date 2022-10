Nel mercato di gennaio, la Juventus potrebbe decidere di agire per rinforzare le fasce. Infatti, la dirigenza starebbe cercando un giocatore che possa giocare a tutta fascia o solo come terzino. Anche perché la Juventus a giugno 2023 potrebbe perdere sia Juan Cuadrado che Alex Sandro. Inoltre, il brasiliano, nelle ultime partite, viene utilizzato come difensore centrale. Per questo motivo, Massimiliano Allegri rischia di essere sguarnito sulla fascia sinistra. Adesso, la Juventus starebbe valutando di riportare a Torino in anticipo Andrea Cambiaso.

Il giocatore classe 2000 è di proprietà dei bianconeri ed è in prestito al Bologna.

La Juventus cercherebbe esterni

La Juventus, nelle prossime settimane, potrebbe decidere di utilizzare sempre di più il 3-5-2. Per questo motivo, Massimiliano Allegri avrebbe bisogno di rinforzi per le sue corsie laterali. Infatti, Filip Kostic e Juan Cuadrado avranno bisogno di rifiatare. Anche perché con il 3-5-2 Danilo e Alex Sandro vengono utilizzati nella difesa a tre. Per questo motivo, nel mercato di gennaio, la dirigenza della Juventus potrebbe decidere di intervenire proprio in quella zona di campo. Una delle soluzioni vagliare da Federico Cherubini sembra essere quella di anticipare il rientro di Andrea Cambiaso a Torino, come ha svelato Tuttosport.

Le altre alternative, invece, comporterebbero un esborso economico. In particolare i nomi che interesserebbero sarebbero quelli di Guerriero del Borussia Dortmund e Grimaldo del Benfica. Ma per arrivare a uno su questi due giocatori servirebbe uno sforzo a livello economico. Inoltre, non sarebbe troppo conveniente arrivare a Grimaldo visto che a giungo andrà in scadenza con il Benfica.

A giugno Alex Sandro potrebbe andare via

Nel mese di giugno 2023, la Juventus potrebbe perdere sia Juan Cuadrado che Alex Sandro. Infatti, il colombiano e il brasiliano non dovrebbero rinnovare il loro contratto con la Juventus. Per questo motivo a giungo la Vecchia Signora potrebbe doverli sostituire. A quel punto servirebbero delle spese importanti a livello economico ma i bianconeri potrebbero decidere di anticipare un po' i tempi intervenendo sulle corsie laterali nel mese di gennaio.

Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la stagione della Juventus, perché se Massimiliano Allegri continuerà a puntare sul 3-5-2 un intervento sulle fasce sarà inevitabile. Anche perché Mattia De Sciglio non dà le giuste garanzie. Il numero 2 juventino è spesso ferocia box e queste creerebbe una grande emergenza sulle corsie laterali. In ogni caso la dirigenza sembra essere già al lavoro per attirare la giura strategia.