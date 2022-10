Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, in estate l'Inter avrebbe sondato il profilo del difensore Alfonso Pedraza del Villarreal. Per il futuro, piacerebbe il giovane difensore uruguaiano Alan Matturro, promessa del Defensor SC che potrebbe essere ingaggiato già nei prossimi mesi. A gennaio, inoltre, la società nerazzurra potrebbe intavolare una trattativa per uno scambio con il Leicester che coinvolgerebbe Youri Tielemans e Robin Gosens.

La rivelazione su Pedraza

"Negli ultimi giorni di agosto ne abbiamo parlato con l’Inter, ma l’affare per ora non è andato in porto, anche perché c’era poco tempo prima della chiusura del mercato.

Con il Villarreal i patti sono chiari: se arriva l’offerta di una big, tutte le parti la prendono seriamente in considerazione". Ha dichiarato Hector Peris Ros, agente di Alfonso Pedraza, tramite in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

Il calciatore del Villarreal avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro e attualmente percepisce un ingaggio di 700mila euro a stagione. Il suo contratto scade nel 2025, sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus.

Dal Sud America potrebbe arrivare il difensore del futuro

La società nerazzurra sarebbe interessata al giovane Alan Matturro. Il calciatore uruguaiano classe 2004 è stato visionato a lungo da Dario Baccin e ci sarebbero stati dei contatti anche con il suo agente, Simonian.

L'intenzione dell'Inter sarebbe quella di aggregare il giocatore alla Primavera di Christian Chivu, per poi eventualmente in prospettiva proiettarlo in prima squadra.

Piacerebbe Tielemans del Leicester

L'Inter potrebbe discutere a gennaio con il Leicester per uno scambio che riguarderebbe Robin Gosens e Youri Tielemans.

Il terzino laterale tedesco non sta trovando molto spazio sotto la guida di Simone Inzaghi e sarebbe stato già sondato in estate dal Bayer Leverkusen.

Il centrocampista belga classe '97 invece va in scadenza di contatto con gli inglesi a giugno 2023, ma se dovesse partire a gennaio la sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro, ossia circa la stessa di Gosens. I nerazzurri potrebbero prendere in considerazione questa pista di rinforzare il centrocampo, anche nella prospettiva del mancato prolungamento del rapporto con Roberto Gagliardini per la prossima stagione. Tielemans nelle scorse settimane è stato accostato anche alla Juventus.