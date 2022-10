La Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo una situazione piuttosto difficile sul piano dei risultati, dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, sia in campionato che in Champions League.

Di questa situazione ha voluto parlare nelle scorse ore anche l'ex capitano bianconero Giorgio Chiellini, attualmente impegnato nel campionato americano con i Los Angeles Fc. Il centrale difensivo, in una recente intervista a Sky Sport, ha dichiarato che soffre nel vedere la squadra bianconera avere queste problematiche.

Secondo Chiellini è stato più facile sostituire giocatori come Cristiano Ronaldo, Dybala e Tevez rispetto al gruppo storico che ha contribuito alle vittorie di tante competizioni nelle ultime stagioni.

Il giocatore livornese si augura che il ritiro possa servire alla squadra bianconera a ritrovarsi.

Il difensore Chiellini ha parlato della situazione della Juventus

'Soffro come è normale per chi come me ha dato l’anima per quella squadra per così tanti anni. Mi dispiace vedere la Juve con questi problemi. Il presidente si è sempre preso le responsabilità', sono queste le dichiarazioni di Giorgio Chiellini a Sky Sport.

L'ex giocatore della Juventus ha aggiunto: 'Forse nel 2010 abbiamo vissuto dei momenti così. Con Conte queste difficoltà non ci sono più state e il gruppo non merita i punti che ha'.

Secondo l'ex giocatore bianconero è "facile giocare quando le cose vanno bene, ma ora è difficile ritrovare gli uomini che aiutano a tirar su la squadra".

Chiellini ha riconosciuto in Bonucci e Danilo dei leader della squadra ma, secondo lui, è difficile adattarsi alla Juventus e tanti giocatori ancora non ci sono riusciti. Il centrale difensivo ha poi voluto parlare del match contro il Milan, sottolineando come alle prime problematiche i bianconeri non hanno saputo ritrovarsi.

La speranza per Chiellini è che il ritiro possa servire per migliorare la situazione della squadra bianconera.

Le prossime partite della Juventus

La Juventus dopo il match contro il Torino giocherà contro l'Empoli, il Benfica, il Lecce e poi l'Inter a inizio novembre.

A breve Allegri ritroverà due giocatori molto importanti, ovvero Federico Chiesa e Paul Pogba.

Il primo potrebbe rientrare a fine ottobre, il secondo a inizio novembre come Angel Di Maria, che si è infortunato contro il Maccabi Haifa e dovrebbe recuperare per il match contro l'Inter in campionato.