La Juventus ha ottenuto una pesante sconfitta contro il Milan non tanto per il risultato quanto per la prestazione offerta dai giocatori. Il punteggio sarebbe potuto essere anche più evidente se i rossoneri non avessero sbagliato diverse azioni da gol. Sorprende come la squadra di Allegri dopo aver ottenuto due vittorie importanti contro il Bologna e Maccabi Haifa sia ritornata ad avere gli stessi problemi notati contro il Monza. In tanti contestano il fatto che la Juventus giochi 20 minuti a match, una situazione che sembra motivata non tanto da problemi fisici quanto dalle motivazioni dei giocatori.

Per questo sui social diversi sostenitori bianconeri hanno invitato la società ad agire, molto di questi hanno chiesto non solo la sostituzione di Massimiliano Allegri ma anche quelle di Andrea Agnelli. Per molti il tecnico non sembra essere l'ideale per il progetto sportivo di ricostruzione iniziato dalla società bianconera. Alcuni tifosi della Juventus rimproverano invece ad Agnelli di aver affidato la panchina ad Allegri nel 2021 dopo le gestioni tecniche di Sarri e Pirlo. Difficile pensare ad una sostituzione del presidente della Juventus, potrebbe invece essere esonerato Allegri se non dovessero raccogliere prestazioni e punti in questo mese. D'altronde molto dipenderà dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League della Juventus ma anche dalla distanza in classifica dal primo posto.

Attualmente il Napoli primo è a -10, una distanza evidente che può essere ancora recuperata, sempre però che la squadra migliori l'idea di gioco e ritorni ad aver la motivazione nel vincere i match .

I tifosi chiedono la sostituzione di Allegri e Agnelli

In tanti sui social hanno chiesto la sostituzione di Allegri ed Agnelli, il primo perché non ritenuto il tecnico ideale per la ricostruzione e per un nuovo progetto sportivo, il secondo per alcune decisioni societarie che ha portato avanti negli ultimi anni. Su tutte il ritorno del toscano sulla panchina bianconera, voluto propriodal presidente della Juventus.

Difficile pensare ad una sostituzione di Agnelli anche perché nel 2023 sarà il centenario della Famiglia Agnelli nella società bianconera.

Possibile esonero di Allegri: come sostituti piacciono Zidane e Tuchel

Da valutare invece il futuro professionale di Allegri, molto dipenderà dai match da qui alla pausa per il mondiale. Se dovesse deludere la Juventus potrebbe affidarsi ad un traghettatore fino a giugno ed ad un tecnico di esperienza internazionale dalla stagione 2023-2024. C'è chi invece vorrebbe già da novembre un nome importante come Zidane o Tuchel, difficile però possano accettare un'esperienza professionale a stagione già iniziata.