La Juventus sta vivendo una delle stagioni più difficili della storia recente. Nonostante ciò, dopo la sconfitta con il Maccabi Haifa in Champions League, il presidente Andrea Agnelli ha confermato Allegri, sottolineando come tutto il gruppo debba impegnarsi per risollevare le sorti della squadra.

Ad ogni modo, la società sembra intenzionata a monitorare i risultati di Allegri fino a novembre. Quando scatterà la sosta per i campionati mondiali in Qatar, la dirigenza dovrebbe poi decidere se proseguire con il tecnico toscano, o se eventualmente affidarsi ad un traghettatore fino a giugno.

Attualmente sembra dunque difficile che Allegri anche nella stagione 2023-2024 possa sedere sulla panchina della Juventus. Il club torinese starebbe già cominciando a ragionare su un nuovo tecnico. Diversi nomi sarebbero già stati accostati alla Vecchia Signora: da Zidane a Tuchel, fino ad arrivare a Conte e Gasperini.

Antonio Conte sarebbe gradito ai tifosi bianconeri. Dello stesso parere è Francesco Oppini. L'opinionista sportivo, intervenuto a Radio Bianconera, ha affermato che il tecnico pugliese tornerebbe in Italia solo per allenare la Juventus. Inoltre ha aggiunto che, stando ad informazioni in suo possesso, Conte sarebbe disposto ad accettare uno stipendio inferiore rispetto a quello che gli garantisce attualmente il Tottenham per tornare a sedere sulla panchina della squadra torinese.

Infine Oppini ha detto che ritiene l'allenatore leccese il tecnico ideale per ricostruire la squadra, evidenziando che la società dovrebbe contattarlo al più presto per accordarsi per un contratto quadriennale.

Conte tornerebbe volentieri alla Juventus

"Deschamps alla Juve al posto di Allegri? È uno che non ho mai capito perché è stato allontanato dalla Juve dopo la promozione in Serie A, ha incarnato i valori Juve da sempre".

Così ha esordito Francesco Oppini a Radio Bianconera.

Successivamente, l'opinionista ha aggiunto: "Continuo a dire che so delle cose ben precise, che Conte, pur di tornare a Torino, si decurterebbe l'ingaggio che ha al Tottenham".

Il figlio di Alba Parietti ha evidenziato che ci sarebbe la volontà, da parte del tecnico pugliese, di rientrare nella Torino bianconera.

Inoltre ha affermato di sapere che, secondo Conte, l'attuale organico della compagine torinese è competitivo, a parte qualche giocatore.

Infine, passando ad Allegri, Oppini ha detto che secondo lui la Juventus non lo licenzierà, concludendo così il suo intervento: "Spero nelle dimissioni, ma non credo che lo farà".

Montero in caso di esonero di Allegri

La conferma di Allegri per la seconda parte della stagione dipenderebbe dunque dalle prestazioni della squadra fino alla metà di novembre. In caso di ulteriori sconfitte e di risultati al di sotto delle aspettative, la Juventus potrebbe decidere per l'esonero, affidandosi ad un traghettatore. In tal caso si presume che Montero possa passare dalla Primavera alla prima squadra.