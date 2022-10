La Juventus è stata una delusioni principali di questo inizio di stagione fra campionato e Champions League. La distanza dal Napoli primo è di 10 punti ed è vicina all'eliminazione dalla Champions League dopo la sconfitta subita contro il Maccabi Haifa e che ha portato Massimiliano Allegri a decidere per il ritiro fino al match contro il Torino. Proprio il tecnico ha avuto la fiducia del presidente Agnelli, intervistato nel post match di Champions League. Una fiducia che dipenderà dalle prestazioni della squadra bianconera da qui a novembre. Se dovesse deludere la Juventus potrebbe affidare la panchina bianconera ad un traghettatore in attesa di un nome importante a partire dalla stagione 2023-2024.

A tal riguardo si valuta la promozione dalla Primavera bianconera alla prima squadra di Paolo Montero, che sta facendo un lavoro importante con i giovani bianconeri. La stampa spagnola parla anche di Zidane già da novembre anche se il tecnico sembra vicino alla panchina della nazionale francese come sostituto di Deschamps. E proprio l'ex centrocampista bianconero è uno dei nomi che piacciono alla Juventus per la panchina bianconera dalla stagione 2023-2024. Il tecnico francese nelle ultime stagioni ha maturato un'esperienza professionale importante con la nazionale francese vincendo competizioni come il Campionato del Mondo nel 2018 la Nations League nel 2021.

Possibile l'arrivo di Deschamps dalla stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato ci sarebbe anche Deschamps come nome per la panchina della Juventus per la stagione 2023-2024. L'attuale commissario tecnico della nazionale francese dopo il mondiale potrebbe lasciare la rappresentativa francese, sostituito da Zinedine Zidane.

Difficilmente subentrerebbe a stagione iniziata ad Allegri, la società bianconera potrebbe ingaggiarlo dalla stagione 2023-2024 per un nuovo progetto sportivo con la Juve. Fra l'altro sarebbe un ritorno in quanto Deschamps è stato tecnico della Juventus nella stagione 2006-2007, quella in Serie B, vincendo anche il campionato con la società bianconera.

A proposito di ritorni un altro nome che piace alla Juventus è quello di Antonio Conte, che ha un contratto in scadenza con il Tottenham a giugno. Secondo le ultime notizie di mercato il tecnico pugliese pur di ritornare alla Juventus sarebbe pronto ad accettare un ingaggio minore rispetto a quello che guadagna al Tottenham.

I nomi per il dopo Allegri: potrebbe arrivare Conte

Il tecnico Conte potrebbe guadagnare anche lo stesso ingaggio di Massimiliano Allegri, ovvero circa 7 milioni di euro netti a stagione più 2 milioni di euro di bonus. Si valutano però anche altri nomi, piacciono il tecnico dell'Atalanta Gasperini e l'ex tecnico del Chelsea Tuchel. Di questi però il preferito sembrerebbe Conte, anche perché voluto da Nedved già per il post Allegri nel 2019.