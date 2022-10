La Juventus ha vinto 1 a 0 il match contro il Torino, una vittoria che dà tranquillità alla squadra bianconera dopo le sconfitte contro il Maccabi Haifa e il Milan. Attualmente la stagione è deludente, non solo per la distanza dal primo posto del Napoli nel campionato italiano, con i campani che sono a +10, ma anche per il cammino europeo in Champions League. Tre sconfitte in quattro match disputati, delude soprattutto quella contro il Maccabi Haifa, con il presidente Agnelli che ha parlato di vergogna in riferimento alla prestazione della squadra bianconera.

Parole che evidentemente sono servite e che hanno portato ad una prestazione migliore della Juventus contro il Torino rispetto alle precedenti. Della situazione della squadra bianconera ha parlato Evelina Christillin, prima del match fra il Torino e la Juventus. Il membro Uefa e del Consiglio Fifa e grande tifosa bianconera ha sottolineato come le responsabilità della stagione, fin qui disputata dalla Juventus, sono equamente condivise. Ha elogiato Agnelli per averci messo la faccia dopo la sconfitta in Champions League contro il Maccabi Haifa, sottolineando come difficilmente il presidente della Juventus rifarebbe lo stesso contratto di quattro stagioni ad Allegri. In merito a un eventuale esonero del tecnico, Christillin ha dichiarato che attualmente non sarebbe la decisione giusta esonerare Allegri essendoci una pausa mondiale per pensarci e per ricostruire.

Evelina Christillin ha parlato della situazione della Juventus

'Allegri? Non credo sia ragionevole mandarlo via adesso. C’è una pausa Mondiale per ripensare e ricostruire. Sarebbe confusionario recedere ora, quei giocatori che sembravano persi in campo l’altra sera, lo sarebbero ancora di più'. Queste le dichiarazioni di Evelina Christillin in riferimento alla situazione della Juventus e al futuro professionale di Massimiliano Allegri.

Il membro della Uefa e del Consiglio Fifa ha sottolineato che il presidente della Juventus Agnelli è un ottimo imprenditore che sa gestire una situazione non ideale come quella che sta riguardando la società bianconera. Evelina Christillin ha rivelato anche un retroscena di mercato riguardante Allegri nel 2021 aggiungendo: 'Penso che Agnelli non rifarebbe un contratto da 4 anni ad Allegri.

Pare ci sia stato un rilancio importante quando Allegri ha detto che stava per andare al Real Madrid, Andrea ha scommesso su Allegri accettandone la proposta'.

I match della Juventus fino alla pausa del mondiale

La Juventus è attesa da match importanti da qui a novembre. In campionato giocherà contro l'Empoli, poi Lecce, Inter, Verona e Lazio il 13 novembre. Per quanto riguarda invece la Champions League il 25 ottobre è atteso il match contro il Benfica. I bianconeri dovranno vincere se vorranno sperare in una qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. L'ultimo match del girone di Champions League sarà contro il Paris Saint Germain previsto ad inizio novembre.