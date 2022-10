La Juventus è attesa da diversi match impegnativi da qui alla pausa del mondiale. Si cercherà di migliorare le prestazioni oltre a raccogliere punti sia in campionato che in Champions League. Saranno otto match di Serie A e 4 della massima competizione europea che ci diranno molto anche della stagione bianconera, con Massimiliano Allegri che ha la conferma della società ma tutto dipenderà da questo mese e mezzo. Se dovesse deludere potrebbe anche essere esonerato. Una decisione che la Juventus non vorrebbe considerare anche se come ogni tecnico il lavoro viene giudicato dai traguardi che si raggiungono.

Ed una distanza evidente dai primi posti e soprattutto un'eliminazione ai gironi di Champions League potrebbe essere decisiva per la sostituzione del tecnico. A tal riguardo sono tante le notizie di mercato che parlano di un possibile ingaggio di un traghettatore in attesa di un tecnico di esperienza internazionale dalla stagione 2023-2024. Ci sono però anche tecnici importanti attualmente senza società che potrebbero considerare la panchina della Juventus. A tal riguardo in un recente sondaggio è stato chiesto ai tifosi quale fosse il tecnico giusto come sostituto di Allegri in caso di flop da qui a novembre del tecnico bianconero. Il più votato è stato Zidane con il 54,5% dei voti, seguito da Montero come traghettatore da 23,6% dei voti, poi da Tuchel con il 18,2% e da Pochettino con il 3,6% dei voti.

Zidane il più votato come eventuale sostituto di Allegri

In un recente sondaggio è stato chiesto ai tifosi quale fosse il sostituto ideale di Allegri in caso di flop del tecnico da qui a novembre. Il più votato è stato Zidane, che ha ricevuto gran parte dei voti, seguito dal possibile ingaggio di un traghettatore come Montero, al terzo posto Tuchel e al quarto Pochettino.

Tutti nomi importanti anche se nel sondaggio non è stato considerato un altro nome di cui si è parlato molto nelle ultime settimane. Parliamo di Antonio Conte, che in una recente intervista ha sottolineato come fossero irrispettose nei confronti suoi e di Allegri le indiscrezioni di mercato riguardo il suo possibile ritorno a Torino dalla stagione 2023-2024.

Il tecnico del Tottenham ha dichiarato che è felice a Londra e che si è appena ad inizio stagione e cercherà di fare il meglio per la società inglese confermando di aver un rapporto professionale ottimale con il presidente e il dirigente Paratici.

Piace anche Gasperini per un eventuale post Allegri

La Juventus valuta diversi nomi per un eventuale post Allegri. Abbiamo parlato di Zidane, Tuchel, Conte e Pochettino, oltre che di Montero anche se come traghettatore. Le ultime notizie di mercato parlano anche del possibile ingaggio di Giampiero Gasperini, che sta disputando una stagione importante con l'Atalanta, attualmente prima in classifica insieme al Napoli nel campionato Italiano.