La Juventus ha vinto un match importante contro il Torino non solo per la classifica ma per la situazione non ideale che la squadra bianconera stava vivendo nelle ultime settimane. Le sconfitte contro il Maccabi Haifa e il Milan hanno pesato molto nel morale della squadra, con il presidente Andrea Agnelli che ha utilizzato parole pesanti per definire le prestazioni dei bianconeri nel post match di Champions League. La vittoria contro il Torino è merito anche della grande partita disputata da Dusan Vlahovic, sia nell'atteggiamento e che nel gol segnato che ha portato alla vittoria dei bianconeri.

Prima del match era stato intervistato Dragan Stojkovic, il commissario tecnico della nazionale serba aveva parlato dei giocatori che giocano nel campionato italiano, in particolar modo dei due bianconeri Vlahovic e Kostic e del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic.

Sulla punta bianconera il tecnico serbo ha dichiarato che è un grande giocatore e che alla Juventus non sta rendendo come invece dimostra nella nazionale serba. Si è lasciato anche andare in una previsione che poi si è realizzata, ovvero segnare un gol. A tal riguardo Petkovic aveva dichiarato: ' Dusan segna e poi dopo la partita paga la cena a tutti. Non so dove andremo con i ragazzi, ma di solito mangiamo il pesce'.

Su Milinkovic-Savic invece ha aggiunto che sarebbe il centrocampo ideale per la società bianconera.

Stojkovic ha parlato di Vlahovic, Kostic e Milinkovic-Savic

''A Kostic va dato il tempo di ambientarsi in un campionato molto tattico e difficile come la Serie A. Se migliorano i risultati della Juventus, sarà diversa anche la percezione della gente sul giocatore''.

Queste le dichiarazioni di Dragan Stojkovic in riferimento al centrocampista della Juventus acquistato dalla società bianconera nel recente Calciomercato estivo. Il commissario tecnico della nazionale serba ha parlato anche del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic aggiungendo: ''Sergej è il centrocampista che manca alla Juventus: sarebbe un gran colpo per i bianconeri''.

Il tecnico ha sottolineato di non fare il dirigente ma quello che è certo è che Sergej è un fuoriclasse e sia se giocasse nella Juventus o nella Lazio sarebbe un titolare nella nazionale serba.

La stagione fin qui disputata da Sergej Milinkovic Savic con la Lazio

Parole giustificate dalla grande stagione fin qui disputata dal centrocampista con la squadra laziale, 10 match disputati nel campionato italiano con 3 gol segnati e 7 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 4 match disputati in Europa League con un gol segnato. Il suo contratto è fino a giugno 2024 e si parla di una possibile offerta della Juventus da circa 60 milioni di euro nel mercato di gennaio.