In queste ore, la Juventus ha avuto modo di preparare la gara contro il Maccabi Haifa. Anche se Massimiliano Allegri non avrebbe ancora provato la formazione che schiererà contro il club israeliano. Le ultime prove tattiche, il tecnico livornese le farà nella mattinata del 5 ottobre. Al momento, si va verso la riproposizione del 4-4-2 e, in particolare, ci saranno due novità importanti. La prima riguarda Arek Milik che, come ha spiegato lo stesso Allegri, non è al meglio e domani riposerà: "Verrà in panchina ma speriamo di non doverlo usare". Mentre dal primo minuto si rivedrà Angel Di Maria che ha sfruttato la squalifica in campionato per ritrovare la forma fisica.

Qualche cambio di formazione in Champions League

La gara contro il Maccabi Haifa, per la Juventus è fondamentale in ottica qualificazione agli ottavi di Champions League. I bianconeri, fino ad ora, hanno raccolto zero punti e sarà importante fare sei punti contro la squadra israeliana. Ma sicuramente la Juventus si troverà di fronte un avversario, ostico come ha spiegato lo stesso Massimiliano Allegri: "Dovremo fare una prestazione di ottimo livello". Il tecnico della Juventus, però, ha ancora alcuni dubbi di formazione, soprattutto a centrocampo. Infatti, i bianconeri hanno a disposizione tutti i mediani ad eccezione di Paul Pogba. La sensazione è che Leandro Paredes possa essere titolare poiché ha riposato contro il Bologna.

Per questo motivo, uno tra Manuel Locatelli e Weston McKennie dovrebbe stare fuori, mentre Adrien Rabiot dovrebbe essere regolarmente tra i titolari. Al momento, l'americano sembra in leggero vantaggio sul numero 5 juventino, ma il ballottaggio si risolverà solo nelle prossime ore. A completare il centrocampo a quattro della Juventus ci sarà Filip Kostic che agirà sulla sinistra.

In attacco, invece, ci sarà il ritorno di Angel Di Maria che si muoverà al fianco di Dusan Vlahovic. Arek Milik riposerà, visto che non è al meglio. L'intenzione della Juventus è quella di risparmiare il suo numero 14 per la gara contro il Milan dell'8 ottobre.

In difesa torna Cuadrado

La Juventus, nelle prossime ore, risolverà i dubbi di formazione.

In particolare, Massimiliano Allegri ha qualche dubbio a centrocampo. In difesa si dovrebbero rivedere le due certezze Leonardo Bonucci e Gleison Bremer, mentre sulle fasce dovrebbe toccare a Juan Cuadrado e Danilo. Il colombiano tornerà tra i titolari, visto che contro il Bologna ha rifiataro. Alex Sandro, invece, riposerà e probabilmente tornerà in campo dal primo minuto nella gara di campionato contro il Milan che si giocherà sabato 8 ottobre alle ore 18:00.