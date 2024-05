La Juventus in queste ore si sta preparando in vista della gara contro la Salernitana, che può consegnare ai bianconeri la qualificazione matematica alla prossima Champions League in caso di vittoria. Mister Massimiliano Allegri ha intenzione di valutare al meglio le condizioni dei suoi giocatori. Tra i calciatori attenzionati c’è Kenan Yildiz, che è reduce da un gastroenterite che lo ha debilitato. Il turco ora sta meglio, ma resta in dubbio per il match del 12 maggio e solo se sarà al top la Juventus lo convocherà per il match contro la Salernitana, altrimenti verrà preservato per la finale di Coppa Italia.

Per la partita contro i campani, intanto, i bianconeri non avranno a disposizione Alex Sandro, Danilo e Mattia De Sciglio, tutti e tre hanno lavorato a parte.

La Juventus preserva Yildiz

Qualora domani 11 maggio, Kenan Yildiz non dovesse essere ancora al meglio della condizione fisica, la Juventus lo preserverà per la gara contro l’Atalanta. Il match del 15 maggio è fondamentale per i bianconeri poiché consente la possibilità di vincere l'unico trofeo stagionale. La finale di Coppa Italia è una gara secca perciò servirà avere tutta la rosa al top.

Domenica 12 maggio, inoltre, è possibile che Massimiliano Allegri faccia un po’ di turnover, qualche titolare potrebbe riposare proprio in vista della sfida di Coppa Italia.

In attacco, al di là della situazione di Yildiz, gli altri giocatori stanno bene: Arek Milik e Moise Kean potrebbero giocare per far riposare uno fra Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Sarà invece titolare contro la Salernitana Manuel Locatelli, il quale poi non sarà a disposizione in Coppa Italia perché squalificato e dunque il 12 maggio non avrà bisogno di riposare.

In difesa, contro i campani, invece, ci sarà la novità Daniele Rugani, vista l’assenza di Danilo; a completare il reparto spazio a Federico Gatti e Gleison Bremer.

Danilo tenta il recupero per la finale

Danilo si è fermato dopo la gara contro la Roma per una lesione miotendinea di basso grado al bicipite femorale. Per questo tipo di infortunio i tempi di recupero sono stimati in 15 giorni, ma molto dipende dallo storico di ogni singolo calciatore.

Quello che è certo, però, è che Il capitano della Juventus Danilo proverà a fare di tutto per poter essere a disposizione contro l’Atalanta, nella finale di Coppa Italia.