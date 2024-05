La Juventus sta preparando la gara contro la Salernitana di domenica 12 maggio. I bianconeri dovranno anche dosare le forze, visto che mercoledì 15 maggio ci sarà la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. La sfida contro i campani è comunque uno snodo cruciale per la stagione della Juventus visto che, in caso di vittoria, consegnerebbe a Massimiliano Allegri e ai suoi ragazzi la certezza della qualificazione in Champions League.

Il tecnico livornese, intanto in conferenza stampa, ha spiegato che alcuni suoi giocatori non sono al meglio della forma: “Chiesa e Yildiz sono acciaccati da un mezzo virus”.

Dunque, il numero 7 juventino resta in dubbio per il match contro la Salernitana e la decisione definitiva verrà presa solo nelle ore immediatamente prima della partita. In ogni caso, la sensazione è Chiesa, se dovesse farcela, partirà dalla panchina.

Allegri parla delle condizioni di alcuni giocatori

Come svelato da Massimiliano Allegri, Federico Chiesa non è l’unico giocatore della Juventus a non essere al top. Infatti, anche Kenan Yildiz è debilitato dopo la gastroenterite. La decisione sul turco verrà presa domani 12 maggio, così come avverrà per Chiesa.

Allegri ha spiegato che anche altri calciatori non sono al top: “Abbiamo fuori Alex Sandro, De Sciglio e Danilo. Due dovrebbero rientrare contro l'Atalanta”.

Per la gara contro la Salernitana, la difesa della Juventus è in emergenza, come spiegato dallo stesso Allegri, tanto che l’allenatore non ha escluso l’utilizzo di Tiago Djaló. Il portoghese non ha mai giocato fino ad ora, ma contro la Salernitana potrebbe scattare il suo momento: “Djalò sta meglio. Potrebbe anche giocare”, ha detto Allegri in conferenza stampa.

Un po’ di turnover contro la Salernitana

La Juventus, nel match contro la Salernitana, potrebbe fare qualche cambio di formazione. In attacco, Chiesa è in dubbio e resta da capire chi giocare accanto a Vlahovic. La sensazione è che il numero 7 juventino possa essere preservato per la finale di Coppa Italia. Perciò, accanto al serbo ci potrebbe essere uno fra Arek Milik e Moise Kean.

Non è da nemmeno da escludere l’ipotesi che possano giocare entrambi, con Dusan Vlahovic inizialmente in panchina.

Anche a centrocampo potrebbe esserci qualche novità con Fabio Miretti che potrebbe concedere un turno di riposo a uno tra Adrien Rabiot e Weston McKennie. Sulle fasce infine un cambio sarà obbligato, visto che Timothy Weah sarà squalificato.