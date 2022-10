Si è da poco concluso allo stadio Meazza di Milano il match valido per la terza giornata del gruppo C di Champions League tra Inter e Barcellona sul risultato finale di 1-0, con il gol vittoria messo a segno da Hakan Calhanoglu al 47' del primo tempo.

La classifica del girone ora vede il Bayern Monaco sempre in testa a punteggio pieno con 9 punti, seguito proprio dai nerazzurri a quota 6, con i blaugrana che restano a 3 punti. La settimana prossima le due squadre tornano in campo, mercoledì alle ore 21 al Camp Nou per la gara di ritorno.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, si affida al solito 3-5-2, pur cambiando qualcosa rispetto a quanto visto contro la Roma. In attacco c'è Correa al fianco di Lautaro Martinez, mentre tra i pali spazio a Onana al posto di Handanovic, con Darmian, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan e Dimarco a formare la cerniera di centrocampo.

Nel primo tempo il Barcellona ha il possesso ma non è praticamente mai pericoloso dalle parti di Onana. Anzi, è l'Inter a rendersi pericolosa con un grande tiro da fuori area di Calhanoglu nei primi minuti deviato in angolo da Ter Stegen. I nerazzurri recriminano per un rigore non dato per fallo di mano, il Var valuta ma il penalty non viene assegnato per un fuorigioco millimetrico di Lautaro Martinez.

Il vantaggio della squadra di Inzaghi arriva nei minuti finali della prima frazione, con Hakan Calhanoglu che ci riprova da fuori area e il tiro si infila nell'angolino.

Nel secondo tempo l'Inter pensa a coprirsi e lo fa alla perfezione, con gli attaccanti del Barcellona che non sono praticamente mai pericolosi. Il pareggio dei blaugrana arriva con Gavi ma il Var interviene per il fallo di mano di Ansu Fati.

Nel finale i catalani ci provano ma Onana dà sicurezza al reparto.

Le pagelle dei nerazzurri

Queste le pagelle dell'Inter del match appena concluso:

Onana 7: Dà sicurezza al reparto uscendo anche sulle palle alte.

Skriniar 7: Lampi di vecchio Skriniar, dalle sue parti non si passa mai.

De Vrij 7: Annulla Lewandowski.

Bastoni 6,5: Soffre un po' di più ma se la cava alla grande.

Darmian 6: Prestazione diligente la sua.

Barella 6,5: L'unico neo della sua prestazione è il cartellino giallo per proteste.

Calhanoglu 7,5: Nel ruolo di regista sfiora il gol nei primi minuti e ne trova uno che può essere fondamentale nella corsa alla qualificazione.

Mkhitaryan 6,5: Prestazione di grande sacrificio.

Dimarco 8: Il migliore in campo in assoluto, annulla Dembelé e cerca di dare una mano anche in fase offensiva.

Lautaro 6,5: Nonostante non fosse al top lotta su ogni pallone.

Correa 6: Sufficienza piena per il "Tucu".

Gosens 5: Unico insufficiente per l'appoggio nei minuti di recupero con cui regala una palla agli avversari che rischia di costare cara.