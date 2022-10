La Juventus , in queste ore, si è preparata in vista del match contro il Milan. Il dubbio più grande in casa bianconera era legato soprattutto alla presenza di Arek Milik. Il polacco è stato tenuto a riposo in Champions League per essere al meglio contro il Milan. Le risposte sono state confortanti e Milik sarà regolarmente a disposizione, visto che è stato convocato per il match dell'8 ottobre. Ma la Juventus farà qualche cambio di formazione, anche perché Massimiliano Allegri deve dosare le forze dei suoi ragazzi, visti i tanti impegni ravvicinati.

Per questo motivo, contro il Milan, Leandro Paredes potrebbe riposare e al suo posto dovrebbe giocare Manuel Locatelli.

Juventus in campo con il 4-4-2

La Juventus , in queste ore, ha fatto alcune prove tattiche in vista della gara contro il Milan. Massimiliano Allegri sembra orientato ad affidarsi ad un 4-4-2 puro con Juan Cuadrado e Filip Kostic sulle fasce di centrocampo. Infatti, Weston McKennie dovrebbe godere di un turno di riposo, anche perché è apparso un po' stanco nel finale di gara contro il Maccabi Haifa. Per questo motivo, l'americano dovrebbe partire dalla panchina. In mezzo non dovrebbe esserci Leandro Paredes e dovrebbe toccare a Manuel Locatelli. Al suo fianco, invece, dovrebbe essere confermato Adrien Rabiot, mentre in attacco si va verso la coppia formata da Arek Milik e Dusan Vlahovic.

La Juventus non avrà invece a disposizione Angel Di Maria, visto che sarà ancora squalificato. El Fideo tornerà nuovamente a disposizione in campionato nel derby della Mole, in programma il 15 ottobre.

In difesa contro il Milan ci sarà Bonucci

Per la gara contro il Milan, la difesa della Juventus sarà guidata da Leonardo Bonucci e al suo fianco ci sarà Gleison Bremer, mentre sulle fasce toccherà a Danilo e Alex Sandro, anche perché la Juventus dovrà fare a meno di Mattia De Sciglio che ha riportato un infortunio muscolare nella gara contro il Maccabi Haifa.

Il numero 2 juventino ha accusato una lesione di medio grado al retto femorale e lo si valuterà tra un po' di tempo. Contro il Milan mancheranno anche Federico Chiesa e Paul Pogba. Entrambi sono in fase di recupero e il numero 7 juventino ha ripreso a lavorare in gruppo. Adesso si aspetta di capire quando potrà essere convocato.

Ma prima di tornare a completa disposizione di Massimiliano Allegri, Federico Chiesa dovrà svolgere un test amichevole, dopodiché il numero 7 juventino potrà essere considerato completamente recuperato. Paul Pogba, invece, ha appena ripreso a correre in campo. Il secondo passo per il francese sarà quello di calciare il pallone e di riprendere in parte ad allenarsi in gruppo. L'obiettivo di Paul Pogba sarebbe quello di tornare a disposizione della Juventus per i primi di novembre.