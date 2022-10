La Juventus starebbe monitorando, per la prossima estate, l'evolversi della situazione di Ferran Torres in casa Barcellona. Inoltre, la compagine bianconera potrebbe sfidarsi a gennaio con l'Inter per il profilo di Inigo Martinez.

Calciomercato Juventus, la compagine bianconera potrebbe tentare l'assalto a Ferran Torres per la prossima estate

La Juventus, imbeccata dalle direttive di Massimiliano Allegri, potrebbe incentrare la prossima sessione di mercato estiva sull'acquisto di un giovane attaccante che sia già sulla cresta dell'onda. Secondo le indiscrezioni odierne, dunque, la compagine bianconera avrebbe messo nel mirino Ferran Torres del Barcellona.

Secondo quanto riportato dal portale El Nacional, il club catalano starebbe meditando se cedere il classe 2000, dopo averlo acquistato lo scorso inverno dal Manchester City per 55 milioni di euro. Il giovane spagnolo non avrebbe infatti soddisfatto le aspettative del club iberico, che potrebbe rientrare almeno in parte dell'investimento fatto chiedendo una somma vicina ai 40 milioni di euro. La Juventus, che per un talento simile potrebbe pensare di spendere una cifra cosi elevata, avrebbe inoltre dalla sua parte un paio di assi nella manica per poter agevolare l'operazione: innanzitutto, sia la formazione bianconera, sia Ferran Torres sono legati dal main sponsor, l'Adidas, inoltre, la Vecchia Signora manterrebbe ancora oggi un ottimo rapporto con il Barcellona che non sarebbe restio ad accettare formule di pagamento frazionate in più anni.

Juventus ed Inter potrebbero sfidarsi a gennaio per il profilo di Inigo Martinez del Athletic Bilbao

La Juventus e l'Inter avrebbero una necessità comune che potrebbe farle scontrare in sede di Calciomercato per l'acquisizione di un centrale difensivo di piede sinistro. I bianconeri, infatti, vorrebbero mettere vicino a Gleison Bremer un calciatore di piede opposto con la spiccata abilità nell'impostazione del gioco dal basso, mentre i nerazzurri vorrebbero sostituire Stefan De Vrji, che potrebbe lasciare la Pinetina nell'estate del prossimo 2023.

Secondo le indiscrezioni filtrate nelle scorse ore, le due compagini italiane potrebbero quindi duellare nella finestra di riparazione di gennaio per il profilo di Inigo Martinez. Lo stopper classe '91, di nazionalità spagnola, andrà in scadenza di contratto con l'Athletic Bilbao nel 2023 e di conseguenza, una sua cessione nella prossima sessione invernale apparirebbe plausibile.

Il club iberico, che fra qualche mese potrebbe non avere più la forza contrattuale per chiedere i 20 milioni di euro che attualmente varrebbe il cartellino di Martinez, si potrebbe accontentare di una cifra ben più ridotta per non rischiare di perderlo successivamente a parametro zero. Juve ed Inter dunque starebbero già fiutando l'affare.