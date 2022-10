La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente fra campionato e Champions League. Cinque match giocati nella competizione europea, una vittoria e quattro sconfitte ed una mancata qualificazione agli ottavi che pesa non solo dal punto di vista economico ma anche da quello sportivo. Segnale evidente delle problematiche della società bianconera, con errori da parte della dirigenza, staff tecnico e dei giocatori. A tal riguardo, non stanno aiutando alcuni atteggiamenti e dichiarazioni da parte di diversi giocatori, su tutte quelle di Angel Di Maria.

Il giocatore, di recente, è stato intervistato da un giornale argentino, sottolineando come gli piacerebbe ritornare al Rosario Centrale, società in cui è cresciuto calcisticamente prima di trasferirsi nel calcio europeo. Parole che non ha mai nascosto ma che come tempistica non sono state gradite da molti, in particolar modo dai sostenitori bianconeri che, sui social, hanno sottolineato il loro disappunto.

Parole che arrivano più o meno subito dopo la sconfitta della Juventus contro il Benfica, match in cui l'argentino non ha potuto giocare a causa di un infortunio muscolare subito in Maccabi Haifa-Juve, finito 2 a 0 per la formazione israeliana. Un utente ha scritto: 'La Juventus sta a pezzi e lui parla del sogno di tornare a casa'.

Un altro ha scritto ha aggiunto: 'Era palese che gli interessasse solo allenarsi prima del Mondiale, un tifoso invece: 'Il suo acquisto è il più grande fallimento della stagione'.

Di Maria ha dichiarato di voler ritornare prima o poi nel campionato argentino

'Mi piacerebbe, so che è difficile ma è il mio sogno. Lo dico sempre: chi gioca in Argentina sogna di giocare in Europa, io vorrei tornare a vestire la mia vecchia maglia.

Ho sempre detto che mi piacerebbe, è la realtà'. Queste le dichiarazioni di Angel Di Maria in una recente intervista. Parole che arrivano dopo la sconfitta della Juventus contro il Benfica che significa uscita anticipata dalla Champions League, in un match in cui l'argentino non ha potuto dare il suo contributo a causa di un infortunio muscolare.

Il giocatore dovrebbe rientrare ad inizio novembre, difficile contro il Paris Saint Germain, potrebbe giocare contro l'Inter o eventualmente contro il Verona.

Diversi sostenitori bianconeri hanno criticato le dichiarazioni di Di Maria

I sostenitori bianconeri non hanno gradito le dichiarazioni e sui social hanno sottolineato, a loro detta, che l'argentino abbia utilizzato la Juventus solo per allenarsi per i mondiali previsti fra novembre e dicembre. Si è parlato anche di una sua possibile partenza a gennaio, il giocatore dovrebbe rimanere fino a giugno rispettando la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Dalla stagione 2023-2024 potrebbe arrivare un sostituto di qualità che possa rinforzare il settore avanzato e che possa rappresentare un riferimento per il presente e per il futuro.