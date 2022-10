La Juventus è al lavoro per preparare al meglio i match da qui a novembre. Durante la pausa mondiale, la società bianconera si dedicherà anche al mercato, a prescindere dalla conferma di Massimiliano Allegri. Già a gennaio potrebbero concretizzarsi diversi acquisti interessanti, ma si valutano anche delle cessioni. Uno dei principali indiziati a lasciare Torino è Weston McKennie. Il centrocampista è uno dei titolari di questa Juventus e negli ultimi due match ha segnato un gol contro l'Empoli ed un altro contro il Benfica. L'americano piace a diverse società inglesi e, in caso di offerta importante, i bianconeri potrebbero lasciarlo partire.

Si parla di una possibile offerta di Newcastle, Leeds, Everton, Tottenham e Arsenal. La Juventus lo valuta circa 23 milioni di euro, anche se nel recente Calciomercato estivo la società bianconera lo avrebbe lasciato partire per circa 40 milioni di euro.

Il giocatore McKennie potrebbe lasciare la Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe lasciar partire Weston McKennie a gennaio. Sul centrocampista ci sarebbero diverse società inglesi, pronte ad investire più di 20 milioni di euro per il centrocampista. In una stagione iniziata nella maniera non ideale, l'americano è uno dei più impiegati da Allegri, e di recente ha segnato anche due gol fra campionato e Champions League.

Piace molto al tecnico bianconero perché garantisce inserimenti ma anche copertura. La Juventus sarebbe pronta a valutare la sua cessione, e molto dipenderà dall'eventuale qualificazione della squadra bianconera all'Europa League. In caso di terzo posto nel girone, sembra difficile che la Juve lo lasci partire, anche perché i bianconeri cercheranno di arrivare fino in fondo alla competizione europea dopo la deludente eliminazione dalla Champions League.

Il mercato della Juve

La Juventus lavora anche per rinforzare la difesa nel mercato di gennaio. Si valutano gli arrivi di un centrale di sinistra e di un terzino, anche in previsione di tanti giocatori che andranno in scadenza di contratto a giugno. Piacciono Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, anche loro in scadenza di contratto.

Per quanto riguarda invece il centrale difensivo, il preferito sarebbe Evan N'Dicka, ma si valuta anche Pavlovic del Salisburgo. Proprio il francese piace anche a Milan ed Inter, e la Juventus potrebbe anticipare il suo arrivo a gennaio offrendo all'Eintracht Francoforte circa 7 milioni di euro. Il 23enne può giocare non solo come centrale di difesa ma anche come terzino. Può essere schierato sia in una difesa a quattro che in una a tre e si integrerebbe molto bene con gli altri centrali della rosa bianconera, ovvero Bonucci, Bremer, Gatti e Rugani.