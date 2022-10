In queste settimane alcuni media si sono soffermati sulle possibili cessioni della Juventus nel mercato di gennaio. Tra i nomi dei giocatori potenzialmente in uscita era circolato anche quello di Angel Di Maria.

Stando a quanto afferma nelle scorse ore Calciomercato.it, però questa notizia sarebbe priva di fondamento: "El Fideo" sarebbe ancora convinto della bontà della scelta compiuta in estate di firmare coi bianconeri e ora il suo obiettivo sarebbe quello di riportare la Juventus alla vittoria.

Di Maria non sarebbe pentito di aver scelto la Juve

Angel Di Maria, in questa prima parte di stagione, ha avuto diversi infortuni e ciò ha frenato il suo rendimento in campo. Ma, al contrario di quel che riportavano alcune voci che lo davano in uscita verso il Rosario Central già in inverno, l'argentino non avrebbe intenzione di lasciare Torino in anticipo rispetto al suo contratto (attualmente in scadenza a giugno 2023). Anche il rapporto tra Massimiliano Allegri e Angel Di Maria non avrebbe subito particolari scossoni.

Adesso "El Fideo" sarebbe concentrato solo sul suo recupero dopo l'infortunio patito ad Haifa. La prognosi per lui è di circa 20 giorni di stop.

Stando a quanto afferma Sky Sport, il suo rientro dovrebbe avvenire ai primi di novembre.

L'obiettivo di Di Maria sarebbe quello di tornare per la gara di Champions contro il Paris Saint-Germain o per quella di campionato contro l'Inter. In ogni caso non verrà corso nessun rischio, visto che il giocatore vuole essere al meglio per il mondiale.

Anche Bremer punterebbe la gara con l'Inter

Angel Di Maria è solo uno dei giocatori indisponibili per la Juventus, infatti nella prossima partita di campionato contro l'Empoli ad Allegri mancheranno anche Paul Pogba, Federico Chiesa, Mattia De Sciglio e Gleison Bremer.

Per quanto riguarda Pogba e Chiesa, il rientro si sta avvicinando, anche se servirà ancora qualche giorno per capire quando potranno essere effettivamente nuovamente a disposizione di mister Allegri.

Per quanto riguarda Gleison Bremer, l'obiettivo sarebbe quello di rientrare per la gara contro l'Inter del 6 novembre. In ogni caso anche per lui non verrà corso nessun rischio: il centrale difensivo brasiliano tornerà in campo solo quando sarà al meglio.

Mattia De Sciglio dovrebbe invece avere uno stop più lungo rispetto agli altri: ha riportato una lesione più seria e non è da escludere che possa tornare ormai solo a inizio 2023.