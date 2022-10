Secondo il giornalista Tancredi Palmeri, l'avventura di Angel Di Maria alla Juventus non starebbe procedendo a gonfie vele a causa del rapporto complicato che l'argentino avrebbe con il tecnico livornese Massimiliano Allegri. Nel frattempo, anche un rivale come Lautaro Martinez ha parlato del "Fideo", svelando come l'esterno potrebbe recuperare dall'infortunio per i primi giorni di novembre.

Palmeri su Di Maria: 'Non si trova male alla Juventus ma non va d'accordo con Allegri'

Uno dei colpi più importanti della precedente sessione di calciomercato fatto dalla Juventus è stato Angel Di Maria.

L'argentino, arrivato a Torino con il compito di dare estro e gol alla fascia destra della Vecchia Signora, in realtà sta faticando a trovare una sua dimensione, complici diversi infortuni muscolari che lo hanno fermato e qualche decisione errata presa dallo stesso calciatore, vedi il fallo da reazione con conseguente rosso rimediato contro il Monza. Oltre a questi fattori, il "Fideo" starebbe faticando ad esplodere definitivamente con la maglia bianconera anche a causa di un rapporto mai sbocciato con il tecnico Massimiliano Allegri. A riportare questa indiscrezione, è stato il giornalista Tancredi Palmeri, che intervenuto sul canale TV Play, in onda sulla piattaforma streaming Twitch, ha riferito di un presunto attrito tra il giocatore argentino ed il manager da Livorno: "Di Maria non si trova bene alla Juve, o meglio non si trova bene con Allegri.

A gennaio inizia il campionato argentino e qualche abboccamento c'è stato. Ma è difficile perché il Fideo è un professionista e credo che rispetterà il contratto con i bianconeri". Palmeri ha poi concentrato il suo discorso sulla dirigenza della Juventus, lanciando una critica piuttosto evidente nei confronti del presidente bianconero Andrea Agnelli: "Non butto la croce sulla dirigenza.

Credo che sia Agnelli la croce di questa Juve. Sono tre anni che non non si vince nulla pur spendendo tantissimo".

Lautato Martinez su Di Maria: "Gli ho chiesto del Mondiale e mi è sembrato calmo, penso che ne avrà per 20 giorni"

Restando in tema Di Maria, del "Fideo" ha parlato anche un suo connazionale rivale di club, Lautaro Martinez.

Il toro dell'Inter, in ottica mondiale, ha dunque detto del suo compagno argentino: "Gli ho inviato un messaggio quando ho saputo del suo problema fisico ed era calmo. Mi ha detto che si sarebbe ripreso rapidamente, penso ne avrà per circa 20 giorni". Una previsione, quella di Lautaro, che vedrebbe Di Maria riscendere in campo per i primi di Novembre, mese nel quale la Juventus dovrà affrontare tra le mura amiche prima l'Inter e poi la Lazio dell'ex Maurizio Sarri.