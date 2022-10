Negli ultimi giorni, si è ipotizzata la possibilità per Federico Chiesa di tornare in panchina nella sfida tra la Juventus e l'Empoli. Infatti, si è pensato che Massimiliano Allegri potesse aggregare al gruppo il suo numero 7 per permettergli di riassaporare le emozioni che si vivono prima delle partite. Ma il tecnico della Juventus ha deciso di non convocare Federico Chiesa: "La realtà di oggi è che Chiesa e Pogba non ci sono. Chiesa ha fatto due allenamenti con la squadra". Dunque, Massimiliano Allegri preferisce non rischiare e adesso il prossimo step per il numero 7 della Juventus sarà quello di fare una sfida amichevole sabato 22 ottobre.

Chiesa in campo nel weekend

La Juventus, nelle prossime settimane, spera di recuperare almeno per quache spezzone di partita Federico Chiesa e Paul Pogba. Ma i loro percorsi richiedono un po' di pazienza. Il numero 7 bianconero non è a disposizione da nove mesi. Mentre il francese non fa un allenamento completo dal 23 luglio. Per questo motivo il loro inserimento dovrà essere graduale. Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha annunciato che per Federico Chiesa è stata organizzata una sfida amichevole: "Sabato (22 ottobre ndr) organizzeremo una partita amichevole per lui per vedere come si muove". Solo dopo questo test si capirà qualcosa in più sul rientro di Federico Chiesa. Ma per vedere il numero 7 juventino al top della forma bisognerà attendere il 2023.

Mentre l'obiettivo di Paul Pogba sarebbe quello di essere a disposizione per il mondiale. Per questo motivo, il rientro del numero 10 juventino dovrebbe essere più rapido proprio per permettergli di essere a disposizione di Deschamps per il Qatar.

Cambi contro l'Empoli

La Juventus, per la gara contro l'Empoli, non avrà ancora a disposizione Federico Chiesa e Paul Pogba.

Contro i toscani mancheranno anche Angel Di Maria e Gleison Bremer. Sono previsti dei cambi anche se Massimiliano Allegri non ha ancora sciolto i dubbi. Infatti, ci sono molti giocatori che hanno giocato tanto e adesso potrebbero riposare. Uno di questi potrebbe essere Juan Cuadrado. Il colombiano potrebbe rifiatare ma con la sua assenza la Juventus dovrebbe mettere un calciatore fuori ruolo.

Anche Weston McKennie ha disputato tante gare ma Massimiliano Allegri ha sottolineato che l'americano corre sempre: "McKennie viene da 11 partite ma lui tanto corre". Inoltre, resta da capire se tornerà tra i titolari Leandro Paredes. Il numero 32 bianconero potrebbe essere in ballottaggio con Manuel Locatelli. In ogni caso, in merito alla formazione della Juventus se ne saprà qualcosa in più dopo l'allenamento di oggi, 20 ottobre.