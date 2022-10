La scorsa primavera la Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto di Paulo Dybala. Dopo sette anni le strade dell'argentino e dei bianconeri si sono separate: il giocatore si è ritrovato svincolato il 30 giugno e poi si trasferito alla Roma a parametro zero a luglio inoltrato.

Intanto nelle ultime ore l'argentino è tornato a parlare della Juventus e in particolare di Massimiliano Allegri. L'argentino - ai microfoni di Sky Sport - si è soffermato sul rapporto che ha avuto con il tecnico livornese: "Molte volte forse non andavamo d’accordo in certe cose".

L'argentino ha però voluto subito precisare: "Ma poi cercavamo entrambi di dare il meglio per la Juve". Insomma, Dybala ci ha tenuto a sottolineare che le sue parole verso il tecnico livornese non vogliono avere una chiave di lettura polemica: semplicemente sono due persone che in certi momenti hanno avuto idee differenti.

Juve, l'ex Dybala parla di Massimiliano Allegri

Paulo Dybala, nei suoi anni alla Juventus, è cresciuto tanto e sotto la gestione di Massimiliano Allegri ha fatto molto bene soprattutto nelle prime due stagioni. Poi con l'arrivo di Cristiano Ronaldo - dal 2018 - per lui si sono ridotti un po' gli spazi e nel frattempo sono arrivati i vari cambi di allenatore (Sarri e Pirlo), inoltre per l'argentino ci sono stati diversi stop a causa di alcuni infortuni.

Ma Dybala alla Juventus ha sicuramente scritto pagine importanti e Massimiliano Allegri è stato il tecnico che più lo ha aiutato, come ha sottolineato lui stesso: "Allegri è stato uno degli allenatori che mi ha dato di più nella crescita in tanti anni nella Juve".

Adesso Dybala è allenato da Mourinho e - a quanto pare - a Roma si trova molto bene, a tal proposito l'argentino ha sottolineato una certa somiglianza con Allegri: "Ovviamente sono due mondi diversi, ma sono molto simili".

La fine del rapporto tra la Juventus e Paulo Dybala aveva lasciato diversi strascichi. I bianconeri dopo un periodo di riflessione, in primavera avevano deciso di non rinnovare il contratto dell'argentino anche con il beneplacito di Massimiliano Allegri. La Juventus aveva infatti investito molto su Dusan Vlahovic e ha preferito non prolungare il suo rapporto con l'argentino. Ciononostante, anche dalle ultime dichiarazioni dell'argentino, non emergono stati strascichi polemici: "Se con Allegri mi mancava il confronto? Per niente", ha concluso la "Joya".