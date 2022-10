L'Inter inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La dirigenza nerazzurra sta osservando diversi profili per completare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi, così da ritornare ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante in Europa.

Inter, possibile interesse per Akè in estate

La società nerazzurra dovrebbe salutare Stefan De Vrij al termine della stagione. Infatti, il centrale olandese non ha ancora rinnovato il proprio contratto e si appresa a salutare Milano a parametro zero con diversi top club come Juventus, Roma, Barcellona e Manchester United molto interessati alle sue prestazioni.

Per questo, l'Inter sta sondando diversi profili per sostituire l'olandese.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Nathan Akè, centrale olandese che potrebbe lasciare il Manchester City al termine della stagione. Il classe 95 non riesce a giocare da titolare vista l'abbondanza di centrali nella rosa a disposizione di Pep Guardiola e ciò potrebbe indurlo a lasciare i Citizens. I nerazzurri stanno monitorando la situazione ma devono fare i conti con le richieste importanti del club inglese che chiede una cifra attorno ai 35 milioni di euro per imbastire una trattativa.

Akè non è il solo centrale seguito dalla dirigenza nerazzurra. Resta in auge la candidatura di Merih Demiral, centrale turco dell'Atalanta già trattato in estate.

La Dea non fa sconti e chiede almeno 30 milioni di euro per lasciar partire uno dei pilastri della retroguardia di Gasperini.

Inter, possibile cessione per Barella: Inzaghi vorrebbe Luis Alberto

Oltre alla difesa, anche il centrocampo potrebbe subire una vera e propria rivoluzione con diversi big che potrebbero lasciare Milano al termine della stagione.

Se Calhanoglu sarebbe in procinto di rinnovare il contratto, restano in bilico le posizioni di Nicolò Barella e Marcelo Brozovic.

In particolare, il centrocampista italiano sarebbe corteggiatissimo dal Liverpool e Real Madrid che in estate potrebbero mettere sul piatto una cifra importante per convincere l'Inter e accaparrarsi le prestazioni dell'ex capitano del Cagliari.

Il club nerazzurro non vuole farsi cogliere impreparato e sta sondando diversi profili per la mediana. Tra questi, ci sarebbe anche Luis Alberto, centrocampista spagnolo in forza alla Lazio e pupillo di Simone Inzaghi durante la sua esperienza sulla panchina biancoceleste. Il feeling non eccelso con Sarri e potrebbe favorire questa cessione in estate, con il patron Claudio Lotito che chiede 30 milioni di euro per lasciar partire il Mago spagnolo.

Oltre Luis Alberto, l'Inter starebbe valutando anche la candidatura di Youri Tielemans, pronto a liberarsi a parametro zero dal Leicester. Sul centrocampista belga ci sarebbe l'interesse delle big di Premier e della Juventus.