La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente. L'uscita anticipata dalla Champions League pesa molto, non solo per il risultato sportivo ma anche dal punto di vista economico considerando che l'accesso agli ottavi di finale avrebbe garantito altri 20 milioni di euro. Si cercherà di qualificarsi ai sedicesimi di finale di Europa League, anche se non sarà facile considerando che la Juventus dovrà giocare l'ultima giornata del girone contro il Paris Saint Germain, anche se i francesi sono già qualificati. Nella sconfitta per 4 a 3 contro il Benfica ha giocato titolare Federico Gatti, che ha commesso degli errori evidenti come i suoi compagni di settore Bonucci e Danilo.

Il centrale classe 1998 ha giocato la terza partita da titolare con la Juventus, con Allegri che gli ha preferito i vari Bremer, Bonucci e Danilo, che ha è stato schierato in diversi match da centrale difensivo. Un numero di partite giocato che ha alimentato indiscrezioni di mercato in merito ad una possibile cessione in prestito del giocatore nel mercato di gennaio. Arrivano però smentite a tal riguardo, che la Juventus che dovrebbe confermare il giocatore in rosa anche nella seconda parte della stagione. Probabile che Allegri gli conceda sempre più possibilità da titolare nei match da qui a novembre, anche perché Bremer è ancora fermo per infortunio e la Juventus giocherà ogni tre fino al match contro la Lazio, l'ultimo prima della pausa mondiale che durerà fino a gennaio.

Il giocatore Gatti dovrebbe rimanere alla Juve anche nella seconda parte di stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus dovrebbe confermare Federico Gatti anche per la seconda parte della stagione. Il centrale ha giocato solamente tre match da titolare dall'inizio della stagione, ovvero contro lo Spezia, il Monza e il Benfica nella sconfitta per 4 a 3 dei bianconeri che ha portato all'eliminazione anticipata della squadra bianconera dalla Champions League.

Il centrale dovrebbe rimanere a Torino, potrebbe ancora raccogliere più minutaggio anche perché contro i portoghesi nonostante gli errori è stato uno dei migliori dimostrando anche voglia di recuperare. Sul 4 a 3 per i portoghesi è andato vicino al gol con un colpo di testa su calcio d'angolo. Gatti rappresenta il centrale del presente e del futuro della società bianconera, la Juventus però a gennaio potrebbe integrare il settore difensivo con un altro giocatore.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per acquistare un centrale di sinistra nel mercato di gennaio. Piace molto Evan N'Dicka, in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte a giugno. Per questo potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso ad inizio 2023, si parla di una possibile offerta per il cartellino del francese da circa 7 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbero anche altre società come Milan e Inter.