La Juventus ha deluso le aspettative in questo inizio di stagione. Problemi nel gioco e nei risultati, con 2 vittorie e 4 pareggi in campionato e, soprattutto, due sconfitte pesanti in Champions League che potrebbero significare mancata qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. D'altronde, la squadra bianconera dovrebbe vincere i quattro match rimanenti del girone Champions. Ciò che è evidente, però, è la mancanza di un'idea di gioco, con tanti giocatori che sembrano avere anche un rendimento fisico non ideale. Si è notato contro il Benfica come i portoghesi fossero più reattivi dei bianconeri.

Per questo si parla di un possibile esonero di Massimiliano Allegri e dello suo staff tecnico. Se dovesse arrivare un risultato deludente anche contro il Monza, la sua partenza potrebbe diventare una possibilità concreta. Di certo, sorprende anche il rendimento dei giocatori, soprattutto di quelli che da diverse stagioni sono alla Juventus. Da Alex Sandro a Cuadrado, fino ad arrivare a Bonucci, tanti sono a rischio partenza nel 2023. Soprattutto il brasiliano ed il colombiano, considerando il loro contratto in scadenza a giugno. Per quanto riguarda invece i rinforzi, si valutano diversi giocatori, da Grimaldo a Zaniolo, fino ad arrivare a Kessié.

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori nel 2023. Oltre a Massimiliano Allegri, a rischio esonero, la società bianconera potrebbe valutare la cessione di diversi giocatori. Non dovrebbero rimanere Alex Sandro e Cuadrado, in scadenza di contratto a giugno 2023.

A rischio anche Leonardo Bonucci, nonostante il centrale abbia un contratto fino a giugno 2024. Si lavora già ai nomi che potrebbero arrivare, per i quali dovranno esserci diversi investimenti considerando che tale rosa sembra non essere del livello delle principali del campionato italiano e del calcio europeo. A tal riguardo, fra i nomi che piacciono alla società bianconera spiccano sicuramente Odriozola del Real Madrid e Grimaldo del Benfica.

Per quanto riguarda il centrocampo, si valuta Kessié, riserva nel Barcellona e che potrebbe lasciare la società spagnola anche in prestito. Possibile l'acquisto di un giocatore importante nel settore avanzato, piace molto Niccolò Zaniolo, che sarebbe stato vicino alla Juventus nel recente Calciomercato estivo. Con un contratto in scadenza a giugno 2024, la società bianconera potrebbe fare un'offerta da circa 40 milioni di euro a gennaio o eventualmente in estate.

La Juventus potrebbe lasciar partire Alex Sandro e Cuadrado, in scadenza di contratto a giugno. A questi bisogna aggiungere anche Angel Di Maria e Adrien Rabiot, anche loro in scadenza a giugno. La società bianconera cercherà di confermare l'argentino e il francese, ritenuti importanti.