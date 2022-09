La Juventus ha perso la prima partita di campionato dando seguito alla sconfitta in Champions League contro il Benfica e al pareggio contro la Salernitana. A Monza i bianconeri sono stati sconfitti per 1 a 0 dopo una prestazione deludente. Di certo ha pesato l'espulsione per fallo di reazione di Di Maria nel primo tempo, con i bianconeri che hanno giocato per gran parte del match in dieci. Una situazione non ideale quella della Juventus, che sta cercando di capire come poter migliorare risultati e prestazioni. Nelle ultime ore si parla anche di una possibile sostituzione di Massimiliano Allegri, magari con l'ingaggio di un traghettatore fino a giugno in attesa del nome importante.

Da Montero a Ranieri, difficile però che attualmente la società bianconera decida sostituire Allegri, non tanto perché convinta del lavoro del tecnico, quanto perché in questo momento non sarebbe giusto sostituirlo. A sostenere questo è stato il giornalista sportivo Graziano Campi che ha sottolineato come si potrebbe parlare con Tuchel, che però ha due anni di contratto con il Chelsea e non è facile ingaggiarlo. Ci si potrebbe affidare a Mancini o Deschamps ma bisogna aspettare dopo il mondiale, soprattutto per il francese che guiderà la nazionale transalpina. Per questo, secondo Campi, non è il momento giusto per cambiare Allegri.

Il giornalista sportivo Campi ha sottolineato che non è il momento giusto per sostituire Allegri

'In questo momento non vedo un sostituto di Allegri'. Queste le dichiarazioni di Graziano Campi in merito alla possibilità della sostituzione di Massimiliano Allegri. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Mancini e Deschamps potrebbero liberarsi dopo il Mondiale, con loro si potrebbe portare avanti un discorso sui giovani.

Non mi sembra il momento giusto adesso quello di cambiare panchina'. Parole importanti quelle del giornalista sportivo che ha parlato anche della possibilità di un ritorno di Antonio Conte. A tal riguardo, ha aggiunto che il tecnico pugliese guadagna 15 milioni di euro netti a stagione, un ingaggio che attualmente la società bianconera non può sostenere.

L'eventuale sostituzione di Allegri a detta di Graziano Campi potrebbe agevolare l'arrivo di una società nuova.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe confermare Allegri. Lo staff tecnico del toscano sarà integrato con Andreini, che farà da tutor agli altri preparatori atletici che già lavorano con Allegri. La società bianconera sta cercando quindi di migliorare la preparazione fisica, uno dei problemi di questo inizio stagione. In tanti hanno sottolineato come la Juventus sembri durare un tempo, per poi diminuire il rendimento fisico nel match. A detta di molti, però, ci sarebbe anche l'esigenza di rinforzarsi sul mercato a gennaio. Per questo si parla dell'arrivo di un difensore centrale, un terzino ed un centrocampista, magari acquistando quei giocatori in scadenza a giugno e che potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso.