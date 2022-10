Nella gara di campionato che la Juventus ha vinto per 4-0 contro l'Empoli è andato a segno anche il centrocampista Weston McKennie. Lo statunitense, nelle precedenti partite, aveva spesso disputato delle prestazioni non troppo positive e il suo nome è stato spesso inserito fra i possibili elementi in uscita sul Calciomercato.

L'americano piacerebbe a diverse società e nelle settimane scorse era circolato il rumor di una possibile offerta già a gennaio da parte di alcune società tedesche. Negli ultimi giorni le indiscrezioni di mercato parlano anche una possibile offerta nel mercato di gennaio del Tottenham.

McKennie sarebbe un giocatore gradito da Antonio Conte, che cerca un centrocampista bravo negli inserimenti. La società inglese potrebbe offrire circa 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere Weston McKennie nel mercato di gennaio. Ci sarebbe in particolare il Tottenham interessato al giocatore, il club londinese potrebbe fare un'offerta da circa 30 milioni di euro per il centrocampista americano.

In questa stagione fino ad adesso ha segnato due gol: uno in Champions League contro il Paris Saint Germain e uno in campionato contro l'Empoli.

L'americano è stato schierato in diversi incontri da Allegri in questo inizio di stagione, anche perché il tecnico lo considera molto importante per il suo centrocampo, in quanto garantisce equilibrio e inserimenti. Le sue prestazioni però non sono state particolarmente brillanti, soprattutto se le confrontate con quelle della scorsa stagione, prima dell'infortunio contro il Villarreal in Champions League.

Il mercato della Juventus per l'estate: il punto sui giocatori in scadenza

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a giugno. Fra coloro che sono in scadenza di contratto, di questi solo Pinsoglio e Rabiot potrebbero prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera. Potrebbero lasciare a parametro zero la società bianconera Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria.

Per quanto riguarda invece i giocatori in scadenza di contratto nel giugno 2024, potrebbe partire già a giugno Szczesny, mentre pare possibile un prolungamento di contratto invece per i centrali difensivi Bonucci e Danilo.