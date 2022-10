In queste ore, la Juventus si è preparata in vista del match di Champions League contro il Benfica del 25 ottobre.

La squadra si è allenata alla Continassa e poi è partita direzione Portogallo. Per la gara contro il Benfica, la Juventus avrà sei assenti: all'appello mancheranno Leandro Paredes, Angel Di Maria, Paul Pogba, Federico Chiesa, Gleison Bremer e Mattia De Sciglio. Dunque per Massimiliano Allegri le alternative non sono molte. Il tecnico livornese, però, confermerà il 3-5-2 con cui la squadra ha fatto bene nel derby e nel match contro l'Empoli.

La Juventus ripartirà dalla difesa a tre nella quale si rivedrà Alex Sandro. Mentre in attacco è possibile che ci sia un avvicendamento tra Moise Kean e Arek Milik.

Pochi cambi per Allegri

La Juventus, nel match contro il Benfica, non avrà la possibilità di fare molti cambi. Massimiliano Allegri ripartirà dal 3-5-2 e in porta ci sarà Wojciech Szczesny. Davanti a lui agirà la difesa a tre formata da Danilo, Leonardo Bonucci e Alex Sandro. Rispetto alla gara contro l'Empoli ci sarà l'inserimento del numero 12 juventino, che prenderà il posto di Daniele Rugani.

A centrocampo, invece, non ci saranno novità e sulla destra agirà Juan Cuadrado. In mezzo toccherà ai tre titolarissimi Weston McKennie, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot.

A sinistra ci sarà Filip Kostic. Nella linea mediana della Juventus non ci saranno novità anche perché le assenze sono tante e sono pesanti. L'ultimo in ordine di tempo che si è fermato è Leandro Paredes. Il numero 32 juventino si è fatto male durante l'allenamento di sabato 22 ottobre. L'argentino ha rimediato una lesione muscolare di basso grado che lo costringerà a stare fermo ai box per circa 15 giorni.

Oltre, a Paredes mancherà anche Paul Pogba. Il francese è sulla via del rientro ma sembra difficile che possa essere a disposizione per il match di Champions League del prossimo 2 novembre.

Per questo motivo, contro il Benfica, il centrocampo della Juventus sarà composto sempre dagli stessi uomini. In panchina Massimiliano Allegri porterà Fabio Miretti e Nicolò Fagioli.

Cambio in avanti

La Juventus, nelle ultime partite, ha schierato un attacco formato da Dusan Vlahovic e Moise Kean. Il numero 18 juventino ha giocato bene sia nel derby sia in particolare contro l'Empoli, trovando anche la via del gol. Ma nella gara contro il Benfica, il giocatore classe 2000 dovrebbe tornare in panchina e al suo posto dovrebbe giocare Arek Milik.

In ogni caso gli ultimi dubbi di formazione Massimiliano Allegri li risolverà solo a poche ore dal fischio d'inizio della partita contro il Benfica.