Nelle ultime stagioni la Juventus ha investito molto sui giovani. Il lancio dell'under 23 è servito proprio a far maturare i giocatori cresciuti nel settore giovanile ma anche gli acquisti provenienti da campionati europei considerando il livello di difficoltà di un campionato impegnativo come la Serie C nostrana.

Grazie alla seconda squadra bianconera la Juve ha così potuto inserire nella rosa di Allegri giocatori come Soulé, Miretti e Illing Junior, che ha recentemente giocato il suo primo match con la prima squadra nella vittoria per 4 a 0 contro l'Empoli.

Tanti investimenti importanti nelle ultime stagioni sono stati fatti anche nella Primavera bianconera, uno dei più importanti è stato quello di Kenan Yildiz, nazionale under 21 turco che sta dimostrando tutta la sua bravura nella squadra di Montero.

Grandissimo da ultimo il gol segnato dal classe 2005 nel campionato Primavera contro il Cagliari, match finito 6 a 0 per i bianconeri. Il turco è partito dalla sua area facendo un coast to coast di 80 metri fino al gol. Il giovane sta dimostrando una crescita evidente a tal punto che in tanti chiedono una sua convocazione per la prima squadra. Difficile ovviamente che la cosa possa avvenire nell'immediato, potrebbe prima fare esperienza con l'under 23 nel campionato di Serie C e magari dopo essere inserito nella squadra di Allegri.

Gol spettacolare di Kenan Yildiz contro il Cagliari Primavera

La Juventus ha dunque un vero e proprio talento nella Primavera. Parliamo di Kenan Yildiz, che continua a dimostrare tutta la sua bravura segnando anche gol di qualità importante. Uno su tutti l'ultimo realizzato contro il Cagliari dopo un coast to coast di 80 metri.

Il match è terminato 6 a 0 per i bianconeri con Yildiz ad essere oramai un riferimento per la squadra di Montero. In tanti chiedono la promozione del giocatore in prima squadra, difficile però che possa fare questo passo nell'immediato, per il giocatore potrebbe esserci prima - come accennato pocanzi - un'esperienza professionale nell'under 23.

In questa stagione finora 7 gol e 5 assist fra campionato Primavera e Youth League. Di recente ha giocato il suo primo match con la nazionale under 21 turca, il tutto nonostante abbia solo 17 anni. Il suo contrato con la Juventus scade a giugno 2025 quando chissà potrebbe già far parte della prima squadra. Il ragazzo può giocare in tutti i ruoli del settore avanzato e soprattutto mostra talento da vendere.

I giovani della Juventus

Il giocatore Kenan Yildiz non è l'unico giovane interessante della Juventus Primavera. Sta crescendo molto anche il centrale Hujsen, altro classe 2005 come il nazionale under 21 turco, così come Mbangula e Mancini. Per quanto riguarda invece l'under 23 miglioramenti evidenti ci sono stati per Compagnon, che ha segnato anche il gol decisivo della Juventus in Serie C contro la Triestina nell'ultimo match di campionato.