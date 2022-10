La Juventus vince contro il Lecce per 1 a 0 e diminuisce la distanza in classifica da Milan, Udinese e Lazio. Un successo importante che arriva dopo la disfatta europea contro il Benfica che significa eliminazione dalla Champions League. Un inizio di stagione deludente, quello della squadra bianconera, che cercherà di raccogliere più vittorie possibili da qui al 13 novembre, quando poi ci sarà la pausa mondiale. Di certo, sorprendono anche i tanti infortuni dei giocatori bianconeri. Ai vari Pogba e Chiesa, in questi due mesi e mezzo di stagione sono tanti i giocatori che si sono dovuti fermare per problemi muscolari.

Di Maria, Paredes, McKennie, Locatelli, De Sciglio, Alex Sandro, Bonucci, Milik, Rabiot e Vlahovic hanno saltato dei match, segnale evidente di come la preparazione atletica non abbia funzionato come avrebbe dovuto. L'ultimo infortunio del centrocampista americano ha alimentato ulteriori critiche nei confronti di Allegri e del suo staff di preparatori atletici. Il toscano, però, almeno fino a giugno, dovrebbe essere confermato sulla panchina bianconera. A ribadire la fiducia in lui è stato anche il vice presidente della Juventus Pavel Nedved nel prepartita di Lecce-Juventus. Per giugno, invece, potrebbe iniziare un nuovo progetto sportivo e, secondo le ultime notizie di mercato, il preferito per la panchina bianconera sarebbe Antonio Conte.

Il tecnico Conte potrebbe sostituire Allegri nella stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus dovrebbe confermare Massimiliano Allegri fino a giugno. Il vicepresidente Pavel Nedved ha ribadito la volontà di dare fiducia al tecnico, ma non ha smentito l'ingaggio di Antonio Conte per la stagione 2023-2024.

Il pugliese ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e potrebbe valutare il ritorno a Torino dopo aver lasciato la società bianconera in maniera discutibile nell'estate 2014 a preparazione fisica iniziata. Conte sarebbe pronto ad accettare anche un ingaggio minore rispetto a quello che guadagna attualmente al Tottenham. Potrebbe andare a guadagnare circa 9 milioni di euro, più o meno lo stesso stipendio di Allegri che, con i bonus, arriverebbe a quella somma.

Il fatto che Conte non stia valutano il prolungamento di contratto con il Tottenham, confermerebbe la possibilità di un suo ritorno nella società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare giocatori ideali per il 3-5-2 nel 2023. La rosa attualmente a disposizione valorizzerebbe l'idea di gioco di Antonio Conte, che potrebbe gradirebbe i recenti nomi avvicinati alla società bianconera. Parliamo di Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. Tutti in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero arrivare a gennaio a prezzo vantaggioso. L'arrivo di un terzino si concretizzerebbe soprattutto se fosse confermata la partenza di Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno.