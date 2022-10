La Juventus è al lavoro per preparare al meglio gli ultimi match prima della pausa mondiale. La squadra bianconera cercherà di qualificarsi ai sedicesimi di finale di Europa League e di ottenere più punti possibili in campionato fra Inter, Verona e Lazio. La vittoria contro il Lecce è stata importante, ma conferma le problematiche della squadra bianconera, anche se il secondo tempo è stato di notevole qualità. La pausa mondiale sarà importante anche per lavorare sul mercato, e già a gennaio potrebbero arrivare diversi acquisti in difesa. Si parla di un centrale, oltre che di un terzino.

I nomi seguiti sono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. In questi giorni, però, si parla anche della possibile sostituzione di Massimiliano Allegri dalla stagione 2023-2024 con Antonio Conte, che sembrerebbe il preferito dalla società bianconera. Il pugliese non ha ancora prolungato la sua intesa contrattuale con il Tottenham e questo confermerebbe la possibilità di un suo ritorno a Torino. Anche dal punto di vista dirigenziale, la Juventus starebbe lavorando a nuovi nomi. Si parla molto di Cristiano Giuntoli, che ha un contratto con il Napoli a giugno 2024 e di recente, il direttore sportivo della società campana ha confermato di avere un rapporto professionale ottimale con il presidente Aurelio De Laurentiis.

La Juventus starebbe valutando anche la promozione di Giovanni Manna da affiancare a Federico Cherubini. L'attuale responsabile della Juventus Next Gen piace molto alla società bianconera dopo il bel lavoro che sta facendo nella seconda squadra bianconera.

Possibile promozione a fianco di Cherubini del responsabile della Juventus Next Gen, Manna

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe affiancare Giovanni Manna all'attuale direttore sportivo Federico Cherubini. Il responsabile della Juventus Next Gen sta facendo un lavoro importante con la seconda squadra bianconera a tal punto che potrebbe essere preferito a nomi più conosciuti come Cristiano Giuntoli e Gianluca Petrachi.

Manna conosce bene l'ambiente Juve dopo l'esperienza professionale nella seconda squadra bianconera e potrebbe essere pronto per la promozione. Di certo, la figura del direttore sportivo è molto importante, considerando le problematiche di questo inizio stagione. Per questo, molti sostenitori bianconeri sperano in un dirigente con esperienza, che sappia gestire il progetto sportivo di ricostruzione iniziato dalla società bianconera.

I possibili nomi per il dopo Allegri

La Juventus come già anticipato ad inizio articolo, potrebbe decidere di sostituire Massimiliano Allegri per la stagione 2023-2024. Abbiamo parlato di Antonio Conte, ma non è l'unico seguito dalla società bianconera per la panchina. Piacciono anche Zidane, Tuchel, oltre a tecnici italiani come Gasperini e Mancini.