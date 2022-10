La Juventus ha avuto diversi problemi nell'impostazione di gioco in questo inizio di stagione. Gli ultimi due match contro il Bologna e il Maccabi Haifa hanno però dato conferme importanti soprattutto nella motivazione e nell'impostazione di gioco. Miglioramenti che hanno significato anche sei gol realizzati in due match, con uno solo subito in Champions League. Uno dei migliori nei due match è stato sicuramente Adrien Rabiot, il francese da più di un anno sta dimostrando tutta la sua importanza per la Juventus, sia nel garantire equilibrio che nel supportare il settore avanzato.

Lo dimostrano anche i due gol segnati contro il Maccabi Haifa.

Nel post match Massimiliano Allegri ha confermato la prestazione ideale del centrocampista sottolineando che ha ancora molto margini di miglioramento anche perché ha 27 anni. Il suo contratto è in scadenza a giugno, questo significa che c'è il rischio che possa lasciare a parametro zero la società bianconera a giugno. La Juventus potrebbe valutare un suo prolungamento di contratto anche se difficilmente all'ingaggio attuale, il francese guadagna circa 7,5 milioni di euro a stagione. In caso di conferma di Allegri nella stagione 2023-2024 il giocatore potrebbe rimanere su richiesta proprio del tecnico.

Il giocatore Rabiot potrebbe prolungare il contratto con la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la conferma di Adrien Rabiot per la stagione 2023-2024. Con un contratto in scadenza a giugno c'è il rischio che possa lasciare la società bianconera a parametro zero a giugno. Allegri gradirebbe un suo eventuale prolungamento di contratto, anche se in questo momento non c'è certezza sul fatto che il tecnico rimanga nella Juventus anche nella stagione 2023-2024.

Rabiot era stato vicino al trasferimento al Manchester United nel Calciomercato estivo ma non è riuscito a trovare un'intesa economica con la società inglese. Si parlava di circa 10 milioni di euro netti a stagione, attualmente guadagna circa 7,5 milioni di euro a stagione con la società bianconera.

I giocatori in scadenza a giugno: ci sono anche Alex Sandro, Cuadrado e Di Maria

La Juventus ha diversi giocatori in scadenza a giugno. Fra questi spiccano Alex Sandro, Cuadrado e Di Maria. Difficile la conferma per il brasiliano e per il colombiano non solo per motivi anagrafici ma anche economici. Attualmente sono due dei giocatori che più guadagnano nella società bianconera, il primo circa 6 milioni di euro netti a stagione e il secondo circa 5 milioni di euro a stagione. Per quanto riguarda invece Di Maria molto dipenderà dalla sua volontà di rimanere o meno a Torino. La società bianconera lo confermerebbe volentieri ma il giocatore potrebbe valutare anche un ritorno in Argentina per chiedere la sua carriera professionale.